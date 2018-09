Soarta unui proiect pe fonduri europene care e nefucţional de patru ani în oraşul Constanţa. Proiectul similar din Bulgaria funcţionează

Suma de 1,27 milioane de euro a fost alocată de Uniunea Europeană pentru realizarea a unui total de 30 de staţii cu 490 biciclete în oraşele Constanţa şi Balcic (Bulgaria), Constanţa fiind beneficiarul majoritar. Proiectul transfrontalier „Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanţa Balchik cross border region by bike“ (n.r. – „Bicicleta de pe malul Mării Negre – diversificarea turismului şi a serviciilor în regiunea transfrontalieră Constanţa-Balcic cu ajutorul bicicletei“) a început în data de 17 mai 2013 şi trebuia finalizat pe 16 noiembrie 2014. Proiectele transfrontaliere pot fi accesate de localităţile din regiunile de graniţă.

După patru ani de la termenul de finalizare fixat în proiect, oraşul Constanţa se laudă cu 390 de biciclete care zac într-un depozit al primăriei şi 24 de staţii complet inutile. În schimb, funcţionarii primăriei încă lucrează la documentele necesare scoaterii la licitaţie publică a serviciului de mentenanţă al proiectului, cel care lipseşte pentru ca pe aceste biciclete să pedaleze cineva.

După patru ani

Răspunzând unor întrebări adresate de reporterii „Adevărul“, primăria Constanţa, prin viceprimarul Dumitru Babu, a explicat lungul drum al hârtiilor în care s-a blocat primăria. În primul rând, instituţia susţine că proiectul a fost finalizat în septembrie 2016, cu aproape doi ani mai târziu decât data oficială, fără să explice de ce au depăşit acest termen. Doar că, finalizat nu înseamnă şi funcţional pentru Primăria Constanţa.

„În 15 februarie 2017 a fost lansată procedura de achiziţie a serviciului de asigurare a funcţionalităţii sistemului de bike-sharing (include serviciul de call center, servicii tehnice staţii şi biciclete, relocarea bicicletelor, servicii de reparaţii ale reţelei de bike-sharing, depozit, cartele de proximintate) pe o perioadă de patru luni. A existat un singur ofertant, însă din cauza neconcordanţelor apărute în oferta acestuia, procedura a fost anulată în data de 15 septembrie 2017“, ne spune viceprimarul Babu.



2016-anul când au fost cumpărate bicicletele şi pentru câteva zile a fost testat sistemul FOTO Sorin Belu

După această tentativă eşuată de licitaţie, primăria a trecut la întocmirea documentaţiei pentru încheierea unui nou contract-cadru, de data aceasta pentru patru ani. Doar că funcţionarii publici au descoperit că, fiind vorba şi de servicii IT, au nevoie şi de avizul emis de Comitetul Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Comunicaţiilor pentru Societatea Informaţională. Acest lucru se întâmpla în perioada februarie-martie 2018.

Cu avizul primit de la acest minister, administraţia publică locală reface documentaţia cu care ar urmă să scoată serviciul de mentenanţă al proiectului european la licitaţie publică. Dosarul, cu toate hârtiile, este transmis Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), instituţie care-l respinge în data de 7 iunie 2018.

„După completarea documentelor solicitate în respingerea ANAP, documentaţia a fost retransmisă spre publicare în data de 9 iulie 2018, dar a fost respinsă în data de 1 august 2018. Prin urmare, documentaţia a fost revizuită“, se arată stadiul acestui demers în adresa semnată de viceprimarul Constanţei, Dumitru Babu.





Staţii vandalizate, biciclete încuiate

După doi ani de la finalizarea acestor staţii pentru biciclete, Primăria Constanţa se vede nevoită să investească bani de la bugetul local pentru repararea lor. Două dintre ele, situate în staţiunea Mamaia, au fost vandalizate la scurt timp după amplasare, fiind necesară suma de 34.316 lei pentru refacere.

Sorin Belu, activist în cadrul asociaţiei „Baricada Verde“, atrage atenţia şi asupra stării în care bicicletele sunt după mai bine de doi ani de depozitare. „Chiar dacă sunt într-un depozit, după o anumită perioadă trebuie să le faci o verificare, o mentenanţă. Cine o plăteşte? Trebuiau să aibă grijă ca proiectul să fie asigurat din punctul de vedere al sistemului înainte de finalizarea proiectului. Noi vrem să facem o adresă oficială către UE să-i întrebăm dacă ştiu că în Constanţa nu funcţionează acest proiect“.

Primăria Constanţa declară că în oraş şi în staţiunea Mamaia amatorii de plimbări cu bicicletele au la dispoziţie 13 kilometri de pistă amenajată: 1 kilometru în oraş, pe Bulevardul Tomis, 4 kilometri pe promenada din Mamaia şi 8 kilometri între Poarta 1 şi digul din largul mării. Pe de altă parte, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, instituţia care omologhează pistele de biciclete, spune că municipiul Constanţa are doar 6 kilometri (porţiunea de dig nefiind luată în calcul).

Proiectul european funcţionează în Balcic din 2015 FOTO Facebook Bogdan Anghel



În Balcic se pedalează de trei ani



Administraţia oraşului Balcic a reuşit să implementeze proiectul la timp, conform proiectului european. Site-ului tourbg.net, publica un articol în luna aprilie 2016 în care vorbea despre posibilitatea turiştilor şi locuitorilor staţiunii de a beneficia de plimbări cu bicicleta încă din anul 2015 .



„Pe litoral există deja 6 staţii şi 100 de biciclete, iar preţul pentru o oră va fi de 1 leva. Dacă o familie decide să utilizeze împreună biciclete, preţul va fi jumătate. În 2015 serviciul a fost gratuit pentru locuitorii şi oaspeţii din Balcic”, scrie site-ul tourbg.net.



Cardurile pentru plimbările cu bicicleta în staţiunea Balcic se procură de la Centrul de Informare turistică din oraş.

Pe aceeaşi temă:

„New Costineşti“, proiectul de lux de lângă groapa de gunoi. Primar: „Vorbesc ăştia ca nebunii“

Fost director din primărie transformat în „îmblânzitor“ de fier: „Nebunia mea a fost să lucrez tradiţional, fără utilaje, doar cu forjă şi nicovală”