Muftiul Iusuf Muurat, liderul Cultului Musulman din România, s-a vaccinat cu a treia doză anti Covid-19: „Am încredere în medici, în ştiinţă“

Spre deosebire de alţi lideri religioşi din România, Muftiul Iusuf Muurat a respectat de la bun început toate regulile anti Covid-19 instituite. În ziua de 18 octombrie a.c., Muftiatul Cultului Musulman din România a anunţat că liderul comunităţii musulmane merge să-i fie administrată cea de-a treia doză de vaccin anti Covid-19.

„În contextul sanitar actual, este foarte important pentru fiecare dintre noi să avem grijă de noi şi de cei din jur, să ne protejăm sănătatea şi să facem acelaşi lucru şi cu cei dragi.

Anul acesta, virusul SARS-CoV-2, care ne-a bulversat pe noi toţi de mai bine de un an şi jumătate, în urma mutaţiilor suferite, este mai contagios decât în urmă cu un an, dar anul acesta, faţă de acum un an, avem cea mai rentabilă armă de a lupta împotriva lui: vaccinul!

După ce a primit primele două doze de vaccin la începutul acestui an, şeful Cultului Musulman din România, muftiul Muurat Iusuf, merge astăzi pentru a primi a treia doză (booster), îndemnându-i totodată pe toţi membrii comunităţii să apeleze cu încredere la vaccin, pentru a-şi asigura o rezistenţă mai mare la virus.

<Vaccinul este în acest moment cea mai eficientă armă pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Eu am ales să fac acum a treia doză pentru că am încredere în medici, în ştiinţă, în oamenii care au competenţa de a transmite mesaje referitoare la această problemă. Este de datoria noastră, a fiecărui individ, indiferent de credinţă sau de limba vorbită, să luptăm impotriva acestei pandemii. Sănătatea, atât cea personală, cât şi a întregii societăţi în care trăim, este cel mai de preţ dar lăsat de către Bunul Creator. Vă îndemn pe toţi să faceţi acelaşi lucru pentru că doar aşa vă protejaţi pe voi şi pe cei dragi şi doar aşa vom redobândi normalitatea de dinainte de pandemie>, a transmis muftiul Muurat Iusuf.“

În repetate rânduri, Muftiul Iusuf Muurat şi-a afirmat credinţa în puterea medicinei, fără ca acest lucru să vină în contradicţie cu preceptele religioase.

„Am spus-o, vaccinul este o minune de la Dumnezeu. Nu vine deloc în contradicţie ştiinţa cu religia. Eu am vorbit şi cu medici din comunitate, m-am consultat cu ei şi m-am convins că e spre binele nostru să ne vaccinăm. Consider că ar fi indicat ca fiecare lider de cult şi fiecare persoană să promovăm aceste campanii, pentru că va fi în beneficiul comunităţii. Dacă vrem să ne întoarcem la viaţa noastră, să nu mai trăim în restricţii, trebuie să dăm crezare oamenilor de ştiinţă“, a declarat Muurat pentru „Adevărul“ în vara acestui an.

Muftiul Iusuf Muurat consideră că aceasta trebuie să fie atitudinea liderilor de comunităţi.

„Fiecare răspunde de ce păstoreşte. Eu vreau să-mi fac datoria în primul rând ca simplu cetăţean. Eu îi respect pe toţi şi le permit să-şi spună opinia de specialişti – aşa cum noi explicăm importanţa religiei, aşa lăsăm DSP-ul să explice importanţa vaccinării. Noi suntem deschişi în continuare oricăror propuneri care vin din partea DSP. Da, ar fi o idee foarte bună să se facă echipe de vaccinare care să vină la lăcaşurile de cult, căci unde se adună mai multă lume decât acolo? Ar fi o colaborare în sprijinul societăţii“, a mai specificat muftiul Muurat.

Pe aceeaşi temă:

Musulmanii, instruiţi de medici înainte de slujba religioasă din geamii. Muftiul: „Fiecare răspunde de ce păstoreşte“