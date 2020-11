Mamaia-Sat va avea secţie de votare. Problema veche de 10 ani s-a rezolvat în pragul campaniei pentru parlamentare

Centrul de Afaceri din Năvodari - secţie de votare pentru Mamaia Sat Sursa Facebook C.A.N.

Problema dura de 10 ani, de când secţia de votare de la Hanul Piraţilor s-a desfiinţat. Între timp s-a construit Centrul de Afaceri de la şoseaua Constanţa - Năvodari, iar locuitorii din Mamaia-Sat (deveniţi 2.000 la număr) spuneau că acolo ar fi spaţiul ideal pentru o secţie electorală.

„Suntem dispersaţi în 21 secţii, câte două-trei străzi arondate pe fiecare secţie. Una dintre secţii este într-o incintă total improprie, la coloana auto de la USAS (n.r. - Uzina de Superfosfaţi şi Acid Sulfuric, fostul Combinat de Îngrăşăminte Chimice, redenumit Fertilchim)“, se plângeau oamenii din Mamaia-Sat.

„Această manevră de împânzire cu votanţi prin toate secţiile de vot din Năvodari a fost inventată de PSD fix pentru descurajarea acestora. Suntem votanţi anti PSD şi ei ştiu asta. Nu au făcut nici cel mai mic efort pentru noi. Legea spune că nu se poate ca o secţie de votare să fie mai departe de 2 kilometri de reşedinţă. Aici sunt 10 kilometri distanţă“, arăta Daniel Dumitrescu, un localnic liberal, care a trimis adrese şi petiţii la toate autorităţile abilitate să rezolve situaţia, fără să fi primească, până acum, niciun răspuns.

Primarul Florin Chelaru din Năvodari a invocat în această vară faptul că în Mamaia-Sat nu există nicio clădire care să fie a autorităţii locale. „Am căutat şi eu de-a lungul timpului o soluţie. Am discutat cu cei de la unitatea militară din sat, dar nu am primit un accept de a face secţie de votare acolo, fiind o incintă de mare securitate. Astfel că nu am mai făcut acest demers“, afirmă edilul-şef.

Chelaru a declarat în iulie pentru „Adevărul“ că a discutat cu reprezentanţii PNL despre Centrul de afaceri, dar că această soluţie iese deocamdată din calcul.

„A fost făcut cu fonduri, suntem în perioada de implementare care durează 5 ani, iar 5 ani se fac în iarnă. Încalc legile europene. După aceea va reveni primăriei, cu toate obligaţiile şi vom putea amenaja acolo. Centrul trebuie să genereze venit, poate doar Autoritatea (Electorală Permanentă – n.r.) să închirieze acolo. Iar schimbarea de secţii nu o pot face cu două luni înainte, să anulez o secţie în Năvodari ca s-o amenajez acolo. Sunt foarte multe documente care ţin de ISU, de securizări, de internet. Nu pot face la momentul acesta 100%. Doar în viitorul apropiat“, se justifică primarul.

Chelaru precizase astă-vară că va trebui să facă nişte modificări pentru noua secţie de votare.

„Am cel puţin 4 secţii acolo şi un proiect european în derulare. Iar la parter, unde aveam secţiile, nu am toată logistica pentru amenajarea lor. O să trebuiască să le mut la etaj, iar cu noile măsuri de respectare a siguranţei o să ne fie tare greu. Pentru cei cu handicap nu se mai poate să se amenajeze secţii de votare la etaj. Da, situaţia de la Mamaia-Sat este mai veche, iar Centrul de afaceri îl avem doar de 4 ani. E o idee bună cu amenajarea unei secţii acolo, o voi implementa, eu sau cine va ieşi câştigător la aceste alegeri“, declară primarul Florin Chelaru (PSD), care avea concurenţă la alegeri din partea partidelor şi a independenţilor.

Florin Chelaru a câştigat alegerile şi a rămas la cârma oraşului şi, în pragul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, problema şi-a găsit rezolvare. Soluţia pe care administraţia locală n-o găsea de 10 ani este acolo unde au spus oamenii de prima dată – la noul Centru de afaceri.

„Am identificat spaţiul!“, a anunţat victorioasă Primăria Năvodari petiţionarii.

Cei 1.500 votanţi din Mamaia Sat vor avea de acum un spaţiu corespunzător de votare - deşi condiţiile în care trăiesc în satul înconjurat de ape (Marea Neagră, lacurile Taşaul şi Siutghiol, Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari) nu se ridică la înălţimea preţurilor din zonă.

