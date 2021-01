Doi elevi geniali din Constanţa au fost admişi la Universitatea Oxford

Vlad-Ştefan Vergelea este descris de profesori ca „un elev competitiv şi fascinat de lumea cifrelor, care a cunoscut provocările matematicii participând la diverse concursuri.”

Pasiunea pentru ştiinţa şi tainele necunoscute ale matematicii i-au adus premii importante, astfel: la Mathematical Grammar School Cup Belgrad, 2017 – medalie de aur, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori – medalie de aur, 2018, la Formula of Unity / The Third millennium Math Olympiad – premiul I, 2018 şi 2019, la Romanian Master of Mathematics – medalia de bronz, 2020, la Iranian Geometry Olympiad – medalii de aur, argint şi bronz, la European Mathematical Cup – premiul II premiul I, la European Mathematical Cup - premiul II, la Olimpiada Naţională de Matematică, până acum a obţinut 2 medalii de aur, 2 medalii de argint, o medalie de bronz, premiul II şi premiul ‘Victor Gioncu’ pentru originalitatea soluţiilor.