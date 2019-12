Directoarea demisă de la Liceul Traian: „Am aflat din presă decizia de a-mi înceta contractul de management”

Luni, 2 decembrie, Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Constanţa a luat decizia demiterii din funcţia de director a profesoarei Gabriela Costea. „Decizia a fost luată de către Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Constanţa. Motivul principal este constituit de gestionarea ineficientă a conflictului care a afectat imaginea liceului”, a declarat pentru „Adevărul” şeful ISJ, profesorul Sorin Mihai.

În luna octombrie, eleva Roxana Şerban posta pe contul său de Facebook un tabel cu sumele adunate ca „fondul şcolii” în liceu, în anul şcolar 2019/2019.

Marţi, 3 decembrie, Gabriela Costea a transmis câteva precizări legate de scandalul „fondului şcolii”, dar şide alte cauze care ar fi stat la baza deciziei ISJ Constanţa.

„Ieri, 02.12.2019, am aflat din presă că echipa ISJ, care, aparent, promovează transparenţa, a luat decizia de a- mi înceta contractul de management. Cum s-a ajuns aici? Mi s-a propus să mă ocup de conducerea acestui liceu la începutul lunii septembrie 2019, într-un vid de conducere creat de pensionarea precipitată a fostului director; propunerea a venit ca urmare a rezultatelor mele profesionale anterioare (peste 20 ani de activitate la catedra de limba şi literatura română (cu rezultate notabile, şi asta, fără falsă modestie!), a experienţei de inspector şcolar, cât şi pentru modul meu de lucru în relaţiile interumane”, spune profesoara.

Mai departe, Gabriela Costea descrie cât de dificile au fost cele două luni şi jumătate în care a ocupat funcţia de director, încercând să „acopere lipsurile inerente ale unei şcoli”.



„Timp de o lună am lucrat alături de colega mea, directorul adjunct, de dimineaţa până seara tâziu, având normă de predare şi totodată, coordonând, participând sau realizând efectiv şi, fără a fi exhaustivă, sute de documente”, mai spune fosta directoare.

Referitor la dezvăluirea publică a elevei Roxana Şerban, care a prezentat un tabel cu banii strânşi ca fondul şcolii în anul şcolar 2018/2019, profesoara spune că a rugat să fie chemată eleva pentru a lămuri despre ce este vorba „şi am realizat că deschide telefonul şi mă înregistrază. Am fost stupefiată. De ce oare ar face un elev aşa ceva? Doar voiam să văd despre ce este vorba exact şi să o întreb de ce nu a încercat să îşi spună nemulţumirile mai întâi în consiliul din care face parte.”



„Apoi a început bâlciul deşărtăciunilor cu diferite incitări şi am înţeles scopurile, motivele şi mijloacele folosite. Din cauza prezentărilor tendenţioase sau chiar mincinoase uneori, cei care nu au înţeles dedesubturile s-au inflamat de parcă eu personal eram vinovată de modul deplorabil de subfinanţare al învăţământului, în general şi al Liceului Teoretic Traian, în particular, fiind înjurată, hărţuită şi pusă la zid”, spune Gabriela Costea.

Profesoara arată că a înţeles că toate presiunile asupra ei s-au făcut deoarece incomoda şi că urmează să fie demis, „însă am refuzat să cedez, aşa cum probabil doreau.”

Acuzaţii la adresa Avocatului Poporului



În continuare, Gabriela Costea vorbeşte despre controalele care s-au derulat în ultima lună şi jumătate, iar referitor la ancheta Avocatului Poporului, aceasta spune că „ a făcut o anchetă care, doar eufemistic vorbind, poate fi numită subiectivă şi intruzivă: nu a audiat toţi partenerii de dialog din şcoală (profesori, CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR, ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI din LICEUL TRAIAN) preferând să audieze o singură persoană, pe reprezentantul elevilor în CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, fără să consemneze că ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI, legal constituită, poate să sprijine în mod legal şcoala, făcând ulterior diferite recomandări hilare”.

Costea neagă orice implicare în vreun partid politic, spunând că înaintaşii ei pe linie paternă sunt din familia INCULEŢ, condamnaţi politic sau surghiuniţi, „motiv care m-a determinat să nu mă apropii niciodată de politică.”



„Este fără dubiu că toate aceste atacuri au fost regizate de către persoane apropiate mediului didactic, afiliate politic, persoane cu acces imediat la resurse, instituţii publice şi media, având ca unic scop vacantarea postului, prin îndepărtarea persoanei incomode şi ocuparea lui de persoane cu ”origine sănătoasă”, conchide fosta directoare a Liceului Teoretic Traian, Gabriela Costea.

Pe aceeaşi temă:

Directoarea liceului unde o elevă a arătat că „fondul şcolii există” a fost demisă

Eleva care s-a luat la trântă cu „fondul şcolii“: Avocatul Poporului s-a autosesizat şi i-a dat dreptate