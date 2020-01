Cum au ajuns pisicile căzute din tavan peste un pacient subiect de polemici politice: „Caută locuri călduroase“

Un pacient aflat pe targă a fost lovit întâi de o bucată de rigips care a căzut cu prima pisică, apoi a fost atins şi de o a doua bucată de rigips, cu pisică cu tot.



Prima pisică i-a căzut pe piept pacientului întins pe targă scoţându-i perfuzia, iar a doua i-a căzut pe faţă cu ghearele. „A tras o sperietură soţul meu, care şi-aşa făcuse un accident vascular. Pisicile erau şi ele speriate, vă daţi seama, să te trezeşti aşa“, a declarat soţia pacientului.

Evenimentul s-a petrecut pe coridorul Secţiei de Radiologie a Spitalului Judeţean Constanţa.



Imediat după ce incidentul a fost făcut public, prefectul judeţului Constanţa, George Niculescu (ales din cadrul organizaţiei judeţene a PNL) a transmis că a luat legătura cu conducerea Spitalului Judeţean si a aflat faptul că acest incident a avut loc pe un culoar ce duce spre zona de radiologie. „Am primit asigurări că nicio persoană nu a avut de suferit. De altfel, nicio persoană nu s-a prezentat la UPU pentru a solicita îngrijiri medicale in urma acestui eveniment.”



Mai departe, prefectul a lansat câteva ipoteze politice, în opinia adversarilor. Niculescu a spus, tot referitor la incidentul cu pisicile, că, din punctul său de vedere „incapacitatea autorităţilor locale/judeţene de a rezolva problemele din sistemul de sănătate, de peste 30 de ani, începe să producă efecte negative.



În cazul unei unităţi medicale, veche de aproximativ 50 de ani, consider că astfel de evenimente se pot evita doar prin realizarea unor investiţii considerabile in reabilitarea completă a Spitalului Judeţean”.

Spitalul Judeţean Constanţa este în subordinea Consiliului Judeţean, instituţie condusă de ani buni de oamenii din PSD.



Sursa Video: CT News





„Pisicile caută locuri călduroase”



Afirmaţiile proaspătului prefect de Constanţa nu au trecut neobservate de către reprezentanţii PSD. Astfel, organizaţia Judeţeană a Partidului Social Democrat Constanţa a transmis o replică la spusele prefectului.



„Constatăm cu regret că dorinţa unora de speculaţii, răfuieli şi lupte politice este insaţiabilă. Astfel, un incident altminteri regretabil, dar minor, a cărui explicaţie ţine de legile naturii şi micile riscuri, eminente, ale unor intervenţii şi lucrări de modernizare, a fost speculat josnic. Ei bine, pisicile, mai ales în timpul iernii, caută locuri călduroase. Şi, din fericire, nu se fac deratizări împotriva felinelor!”



PSD Constanţa mai spune că o întâmplare nefericită, „dar posibilă, a ajuns să fie subiect de declaraţii politice prăpăstioase. Aşa cum s-a putut constata, n-a căzut niciun tavan, plăcile respective fiind anterior înlăturate, pentru lucrări de modernizare. Lucrări consistente, care se fac de ani buni, în beneficiul pacienţilor constănţeni dar şi al celor din toată ţara, care vin vara la mare. Numai un răuvoitor nu recunoaşte lucrurile bune şi durabile care s-au făcut în ultimii ani în Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa şi nu numai. Altminteri, în curând o seamă de alte fenomene naturale nedorite - polei, îngheţ, ninsoare etc. - vor ajunge să fie puse pe seama Partidului Social Democrat, ceea ce de altfel n-ar fi prima oară. Ne exprimăm speranţa că toţi oamenii politici, fie ei şi ajunşi vremelnic în funcţii administrative locale, vor pune umărul la eforturile făcute pentru populaţia întregului judeţ, în loc să chibiţeze şi să acuze de pe margine.”

Pe aceeaşi temă:

Tavan fals căzut la spitalul din Constanţa, sub greutatea unor pisici. Felinele au căzut pe un pacient. O asistentă medicală a păţit recent acelaşi lucru