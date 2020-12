Cine este Florin Goidea, noul director general al CN Administraţia Porturilor Maritime

În urma unui concurs, demarat încă din luna octombrie, Goidea a fost cel numit (23 decembrie) director general al CN Administraţia Porturilor Maritime.

Florin Goidea (59 de ani) a fost, începând cu luna februarie a acestui an, director general adjunct al aceleiaşi instituţii. Înainte de a ocupa această funcţie, Goidea a fost director comercial la Regio Shipping and Trade SRL Bucureşti (2016-2020), unde a coordonat compartimentul comercial şi de marketing, dar s-a ocupat şi de comerţul cu materiale refolosibile, servicii nave, inspecţii nave şi ambarcaţiuni, operaţiuni portuare.



În acelaşi interval (2016-2020) a activat în cadrul Black Sea Shipping (Germania), unde a fost manager general pentru navele firmei: 4 nave de DWT 3450 To.



În perioada 2010-2016, Florin Goidea a coordonat operaţiunile portuare în terminal, primirea mărfii, încărcare/descărcare nave maritime sau barje pentru Societatea Geomar Stevedoring Co SRL Constanţa şi a fost manager logistică pentru Alba Balkan Recycling SRL, companie ce se ocupa cu comercializarea fierului vechi şi a materialelor reciclabile.



De altfel, în perioada 2005-2010, Goidea a activat în cadrul a mai multe companii cu activitate portuară.



În perioada 1996-2001 şi 2003-2005 Florin Goidea a fost comandant de cursă pe nave de TRB 3000 TR sau mai mare.



În anul 1984 a absolvit Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.



Florin Goidea a fost implicat şi în politică, fiind consilier judeţean în perioada 2016-2020 din partea PMP Constanţa.



Conform declaraţiei de avere depuse în anul 2020, directorul general al CN APM Sa Constanţa are un teren intravilan de 300 de metri pătraţi în municipiul Constanţa – Palazu mare, în aceeaşi zonă având şi o casă.



Are un credit de 42.000 de euro scadent în anul 2035.



În anul 2019 a realizat venituri de 90.000 de lei de la Camera deputaţilor şi de la Maritime Service SRL. A obţinut aproape 40.000 de lei şi de la Omniasig, iar de la Autoritatea Navală a primit 8.500 de lei pentru servicii de audit. De la Consiliul Judeţean Constanţa a primit suma de 13.200 de lei ca indemnizaţii de şedinţă.

