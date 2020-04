Câte paturi ATI are judeţul Constanţa pentru bolnavii de COVID-19. „Planul Alb” făcut de DSP

În contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, DSP Constanţa a elaborat un Plan Alb de organizare a sistemului sanitar din judeţul Constanţa, aprobat în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Cu ajutorul acestui plan, au fost desemnate unităţile medicale principale şi cele suport de tratare a persoanelor confirmate cu COVID-19.



„În prima linie de combatere a noului coronavirus se află Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, dedicat exclusiv tratării bolnavilor COVID-19. Unitatea medicală are un număr total de 120 de paturi, dintre care ocupate sunt 98. Din acest număr, 95 de pacienţi sunt confirmaţi, iar 3 prezintă suspiciuni. În Terapie Intensivă sunt ocupate, în acest moment, 8 dintre cele 10 paturi disponibile la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa”, transmite Prefectura Judeţului Constanţa.



Spitalul secundar de tratare a bolnavilor COVID-19 este Spitalul de Pneumoftiziologie din Palazu Mare, cu un total de 88 de paturi disponibile. Dintre acestea, 14 sunt ocupate de pacienţi care prezintă suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2.



Spitalul Municipal Medgidia, considerat spital suport, are un număr total de 150 de paturi rezervate COVID-19. Dintre acestea, 17 sunt ocupate de pacienţi care prezintă suspiciuni de infectare, după cum urmează: 7 paturi în Secţia de Medicină Internă, 2 paturi în Secţia de Chirurgie, un pat la ATI, 4 paturi în Secţia de Pediatrie, un pat în Secţia de Obstetrică-Ginecologie şi două paturi în Secţia de Neurologie. Spitalul Municipal Medgidia va trata, dacă situaţia o va cere, cazurile de coronavirus care prezintă patologii diferite faţă de cele respiratorii, dar şi gravidele infectate.



Nu în ultimul rând, în schema de organizare a Planului Alb a fost luată în considerare şi Secţia Exterioară a SCJU Constanţa din Agigea, unde au fost alocate 74 de paturi COVID-19. În acest moment, 43 dintre acestea sunt ocupate, dar de pacienţi care provin din cazuri sociale, fără suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2.



În ceea ce priveşte spitalul militar mobil de pe stadionul „Portul”,dedicat exclusiv pacienţilor cu noul coronavirus, lucrările sunt pe ultima sută de metri. Unitatea va avea un număr de aproximativ 55 de paturi şi va trata cazurile uşoare şi medii. Totodată, sistemul prevede şi un număr de 120 de paturi pentru carantină.



În total, judeţul Constanţa are pregătite 25 de paturi ATI (10 la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa şi 15 la Spitalul din Medgidia), dintre care 9 sunt deja ocupate.

