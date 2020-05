Vilele de milioane ale vedetelor de la Hollywood. Cum arată palatul cât un mall deţinut de Will Smith

Este şi cazul lui Jennifer Aniston, care deţine o proprietate de 8.500 de metri pătraţi încă din 2011. Vila ei a fost proiectată de A. Quincy Jones şi ridicată în 1965, iar pentru asta Jennifer a băgat mâna adânc în buzunare. 21 de milioane de dolari a costat-o moşia, iar specialiştii spun că a meritat fiecare cent. Proprietatea ei are patru dormitoare, şase băi, o cramă, piscină, casă de oaspeţi şi vedere spre ocean, dar şi o terasă fabuloasă şi grădini de vis. Înainte de asta, vedeta a cumpărat o vilă (foto) încă din 2001, în Beverly Hills, pentru care a plătit 12,5 milioane de dolari. Acum, micul palat este scos la vânzare pentru 44,5 milioane de dolari





Madonna deţine mai multe proprietăţi, iar ultima pe care a achiziţionat-o se află în Sintra, un orăşel situat la 30 de kilometri nord-vest de Lisabona. Vila Madonnei (foto, jos) a fost ridicată încă din secolul al XIX-lea şi a fost pusă în vânzare pentru 7,5 milioane de euro.





Nici Jennifer Lopez nu s-a lăsat mai prejos şi şi-a cumpărat încă din 2013 o casă în Water Mill, Hamptons, o zonă exclusivistă de lângă New York. Vila sa are opt dormitoare, o saună, o cameră cu aburi, un teatru, o piscină şi un loc de joacă. Şi preţul a fost pe măsură. Jennifer Lopez a investit în această proprietate (foto, jos) 10 milioane de dolari.









Muzicianul american Jon Bon Jovi a scos la vânzare vila din New Jersey pentru suma de 20 de milioane de dolari, scrie Variety. Cunoscută sub numele High Point Estate, ea se află în zona exclusivistă Monmouth. Proprietatea (foto, jos) ocupă aproximativ 5.500 de metri pătraţi.





Proiectată de celebrul arhitect Robert A.M. Stern, vila dispune de propriul pub, de un studio muzical şi garaj, de o sală de cinemă, o piscină încălzită şi un ponton privat. La distanţă de o oră de Manhattan, reşedinţa de lângă râu are şase dormitoare şi şapte săli de baie. Pe proprietate se mai află o casă de oaspeţi cu trei dormitoare, bucătărie şi băi.

Cântăreaţa americană Taylor Swift, în vârstă de 29 de ani, are o reşedinţă de vis în Westerly, Rhode Island. Proprietatea ei este cotată la 17 milioane de dolari americani. Recent, vedeta a avut însă parte de o surpriză neplăcută, motiv pentru care şi-a întărit paza. Un fan înrăit a pătruns pe domeniul ei cu gândul de a o cere de soţie, însă nu a putut să-şi ducă planul la bun sfârşit.

La fel de valoroasă este şi vila lui Leonardo DiCaprio, din Malibu. Estimată la 17,5 milioane de dolari, proprietatea actorului poate fi închiriată cu 25.000 de dolari pe lună. Leonardo DiCaprio mai deţine o vilă pentru care a plătit 4,91 de milioane de dolari şi care i-a aparţinut lui Moby. Vila (foto, jos) are cinci băi, opt dormitoare, piscină, spa, cameră pentru yoga, pentru studiu şi chiar o sală pentru trofee. În plus, el mai are o vilă de 8 milioane de dolari în New York, dar şi o insulă privată în Belize.







Şi Will Smith deţine un domeniu impresionant, estimat la peste 42 de milioane de dolari. Actorul trăieşte împreună cu soţia lui într-o casă din Malibu, California. Celebrul actor şi-a dorit-o încă din 1996, după ce a văzut-o pe coperţile unei reviste făcută de arhitectul Stephen Samuelson. Will Smith a luat legătura cu acesta, după care a cumpărat o moşie în California, pe un teren accidentat, cu vedere la munţii din apropiere. Abia în 2003 şi-a văzut visul împlinit şi chiar dacă mai are şi alte vile, de aceasta este cu adevărat ataşat.