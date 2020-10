VIDEO Cum a ajuns un cerşetor român erou în Franţa. „Scriu toate ziarele din Nisa despre el, e un fenomen”

Ion-Nelu Gioroiu a devenit un adevărat fenomen la Nisa, iar francezii au rămas impresionaţi de dărnicia sa, după ce şi-a donat economiile pentru oamenii rămaşi fără adăpost din cauza inundaţiilor din Alpes-Maritimes, care au fost provocate de Furtuna Alex. Deşi nici el nu are un adăpost şi doarme de cele mai multe ori sub cerul liber, „Jojo” aşa cum îi spun francezii a apelat la o fundaţie pentru a dona 150 de euro, bani pe care reuşise să-i economisească după ce a vândut mai multe reviste.

Impresionaţi de gestul său, membrii asociaţiei Solidarité 06 au făcut totul public, informează cunoscuta publicaţie Paris Match.

„M-a sunat spunându-mi că vrea să doneze 150 de euro pentru victime. Când am venit să-l văd, am încercat să înţeleg, ştiu că nu are bani şi de aceea vinde revistele, dar a insistat. Mi-a spus că a reuşit să pună ceva bani deoparte şi că vrea să ajute familiile care au pierdut totul, pentru că ştie ce simt cei care rămân fără nimic .... a scos două pungi cu monede şi a insistat să le luăm ”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a fundaţiei.

Trecătorii grăbiţi de pe străzile din Nisa îl remarcaseră până atunci într-o parcare, unde vindae reviste. De altfel, chiar în ultimul număr al uneia dintre publicaţiile pe care le vindea apărea şi trista sa poveste sa: un om sărman, abandonat la naştere şi crescut în orfelinatele din România. După Revoluţie, el a ajuns iniţial în Italia, unde a lucrat „la negru”, iar apoi a decis să-şi încerce norocul în Franţa vecină.

Viaţa i s-a schimbat după ce fundaţia i-a făcut cunoscut gestul nobil. Potrivit sursei citate, va primi un loc de muncă mult visat, cu acte în regulă şi cu un salariu decent, la serviciul de curăţenie al Primăriei Nisa. Şi pentru prima dată după ani buni, nu mai doarme afară: o binefăcătoare i-a asigurat cazare prin intermediul asociaţiei + Café Suspendu +”, explică un voluntar de la Secours populaire care îi aducea de obicei mâncare.

„L-am trezit azi dimineaţă la 8,00. Este fericit, era în al nouălea cer. Acum trebuie să meargă împreună cu noi la Consulatul României din Marsilia, pentru a-i fi refăcute actele, furate de unii care l-au atacat“, a mai adaugat voluntarul.