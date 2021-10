Ursoaică şi doi pui la câteva sute de metri de hympermarketul Metro din Cluj

Urşii se aflau pe marginea DN1, după Metro, pe sensul de mers Cluj-Napoca - Floreşti.„Au fost văzuţi în zona unde s-a terminat gardul de la Muzeul Apei şi este un şantier. Au spărit gardul şi au intrat acolo. Am fost anunţat şi am luat măsurile legale. Am trimis acolo echipaje de la Poliţia Locală şi am sunat la cei de la Fondul Cinegetic de Vânătoare, care trebuie să ia măsuri şi să asigure capturarea urşilor”, a explicat primarul din Floreşti, Bogdan Pivariu pentru Ştiri de Cluj.

Autorităţile nu ştiu de unde au venit urşii şi cum au ajuns acolo.

„În data de 12.10.2021, la ora 01.17, la nivelul unităţii noastre a fost primit un apel prin 112, privind apariţia unei ursoaice cu doi pui pe raza comunei Floreşti, pe strada Avram Iancu, în zona Muzeului Apei.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj de Jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj. Când a ajuns la locul indicat de apelul 112 animalele sălbatice nu mai erau în zonă, au mai fost prezente în zonă un echipaj de la Poliţia Floreşti, Poliţia Locală Floreşti.

Menţionez că pe raza comunei Floreşti a fost înştiinţată Primăria comunei Floreşti, responsabilul de fond cinegetic, în vederea luării măsurilor care se impun”, precizează Jandarmeria Cluj.

Primarul Bogdan Pivariu a anunţat că a fost semnat un contract cu responsabilul fondului cinegetic pentru capturarea urşilor.