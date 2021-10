Supermarketurile şi centrele de vaccinare, luate cu asalt la Cluj. Rafturile magazinelor au fost golite ca în Anglia

Clujul este campion la vaccinare, cu o rată de peste 50%, faţă de aproximativ 30%, la nivel naţional. Chiar şi aşa, anunţul autorităţilor privind viitoarele restricţii a provocat panică în special în rândul gospondinelor, care au golit rafturile magazinelor alimentare.

Pe reţelele de socializare au fost postate imagini care amintesc de cele din Marea Britanie, unde supermarketurile au însă altfel de probleme cauzate de aprovizionare, dar şi de cele întâmplate anul trecut în luna martie, când România a intrat în carantină generală o lună şi jumătate, iar lumea s-a năpustit în magazine pentru a-şi face stocuri de produse alimentare.

Asta deşi autorităţile au precizat că accesul la magazinele alimentare nu va fi îngrădit nici de acum încolo pentru persoanele neimunizate. Totuşi, panica s-a transmis în special pe reţelele de socializare, unde oamenii îşi imaginează cele mai negre scenarii, însă fără nicio legătură cu realitatea.

O fotografie postată în urmă cu câteva ore pe Facebook, surprinsă într-un hypermarket Carrefour din Cluj arată rafturi dezolant de goale, pe care se mai găsesc doar câteva pungi răzleţe de făină.

„Al meu soţ a râs de mine că mi-am luat 3 kilograme ... A zis: iar crezi că vine foametea? Uite că a venit. Am auzit că e criză şi la zahar”, a scris cineva. „Vai, iarasi au început sa golească rafturile? Pe la hartie igienica mai este ceva?”, s-a întrebat altcineva. „Noi am mers în zona de carmangerie & mezeluri şi la condimente. Nu am sesizat rafturi goale, aşa din avion”, a fost mesajul liniştitor al altei internaute.

Nu au lipsit nici ironiile: „Totuşi, eu cred că la magazinele alimentare îi lasă să intre şi pe cei nevaccinati, sau...? Eu unul mă ofer sa le duc alimente.”

În paralel, centrele de vaccinare au început să fie şi ele mult mai solicitate. Cozi mari au fost inclusiv la centrul drive through de lângă Sala Sporturilor. De altfel, potrivit datelor oficiale furnizate de Prefectura Cluj, numai sâmbătă, 23 octombrie, s-au vaccinat 3.524 de clujeni.

Dintre aceştia, 2.626 au fost imunizaţi cu prima doză, 348 cu doza a doua şi 1.010 cu a treia doză. La centrul drive through au fost vaccinaţi 450 clujeni. Conform sursei citate, până în prezent, la Cluj au fost administrate 640.641 doze de vaccin, 324.390 din prima doză, 275.431 doza a doua şi 40.820 doza a treia. Asta înseamnă că peste 56% din populaţia eligibilă a fi vaccinată a fost imunizată.

