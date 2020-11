Româncă din Viena, după antentatul terorist: „Mă tem că rasismul se va amplifica şi vor fi afectaţi toţi imigranţii”

Corina Moza, absolventă a Facultăţii de Studii Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj, locuieşte de 5 ani în oraşul cu cel mai bună calitate a vieţii - Viena, unde lucrează la o multinaţională. Tânăra avea rezervare la restaurant chiar în piaţa unde au avut loc atacurile teroriste, având în vedere că a fost ultima zi înainte de lockdown. „Nu îmi venea să cred că asta se întâmplă în Viena...Mă întrebau prietenii şi familia din România dacă sunt ok, eu puteam să răspund "da, sunt acasă, în siguranţă". Dar mi se rupea sufletul ştiind că mulţi nu puteau răspunde la întrebările astea”, a povestit Corina pentru „Adevărul”.

Vă prezentăm mai jos întregul interviu:

Cum ai trăit atacul terorist care a zguduit Viena aseară?

Din fericire, nu am fost acolo în momentul atacului. Era ultima seară înainte de lockdown şi aveam rezervare la un restaurant chiar la Schwedenplatz. Când eram pe drum, mi s-au anulat planurile întâmplător... o oră mai târziu am văzut prima ştire. A fost ireal, primeam mesaje de la prieteni, video-uri, telefoane toată seara. Nu îmi venea să cred că asta se întâmplă în Viena...Mă întrebau prietenii şi familia din România dacă sunt ok, eu puteam să răspund "da, sunt acasă în siguranţă". Dar mi se rupea sufletul ştiind că mulţi nu puteau răspunde la întrebările astea. Am urmărit presa până la 3 dimineaţa, am primit mesaj de la serviciu să nu mergem la birou astăzi şi să nu ieşim din casă, deoarece Poliţia încă e în acţiune.

Care e atmosfera din oraş?

Atmosfera e ciudată aş zice, cred că toţi suntem şocaţi că asta chiar se întâmplă, chiar există aşa oameni, atacurile sunt din ce în ce mai multe, în mai multe ţări. În ce lume trăim? Când vedeam la televizor atacurile din Franţa mă afectau desigur, dar nu mi-am imaginat niciodată cât de dureros poate fi să fii martor la un atac terorist în oraşul în care locuieşti, în oraşul cel mai "safe" din lume. Pe străzile pe care mă plimbam zi de zi, îndrăgostită de atmosfera vieneză, de cafenele, de oameni... Simt foarte multe, greu de exprimat în cuvinte... durere pentru victime şi pentru cei ce au fost martori live la atacuri, recunoştinţă şi respect pentru forţele de ordine care sunt adevăraţi eroi, de ieri până în momentul de faţă. Simt frică pentru ce va urma, frică de consecinţele acestui atac asupra populaţiei, şi gândirii acesteia, frică de populism, rasism, ură etc... Dar am speranţa că vom fii uniţi şi plini de compasiune şi nu vom lasă actele de teroare să ne afecteze viaţa, nu le vom face pe plac teroriştilor!”

Biroul unde lucrezi este în zona unde s-a întâmplat atacul? Este închis tot oraşul sau doar anumite zone?

Biroul unde lucrez e în alta zonă, dar ni s-a spus să nu utilizăm transportul în comun, de aceea să nu mergem la birou. Am înţeles că metroul nu opreşte astăzi în centru şi la staţiile unde erau atacuri. Multe mall-uri şi magazine din toată Viena au închis pentru siguranţa angajatorilor, să nu trebuiască să meargă la serviciu, dar şi pentru clienţi. Deşi nu cred că e nimeni pe străzi acum. Dacă mă uit pe geam, nu văd niciun om, nicio maşină - stau la o stradă principală foarte aglomerată de obicei.

Au fost probleme în ultima vreme cu comunitatea de musulmani din Viena?



Nu, din câte ştiu, nimic special sau făcut public. Tensiuni cred că sunt de mult timp, mai ales după atacurile din Nisa, dar nu ştiu nimic concret.

Care este lucrul care te îngrijorează cel mai tare cu privire la situaţia de acum din Viena?

În primul rând, mă îngrijorează siguranţa din oraş, sper să nu fie mai multe conflicte din cauza atacurilor şi tensiunii create. În al doilea rând, îmi e frică că rasismul se va amplifica şi va duce din nou la acţiuni iraţionale şi populism, care, din păcate, vor afecta toţi imigranţii.

Tu, ca româncă în Viena, ai simţit un anumit grad de rasism fată de imigranţi?

Din fericire, sunt înconjurată de oameni educaţi şi nu prea am simţit pe pielea mea. Desigur au fost situaţii când mergeam în oraşe mai mici sau în magazine, farmacii, doctori, birouri de administraţie publică, când am simţit un grad de rasism prin atitudinea cu care am fost primită. Dar încerc să nu mă las afectată de momentele de genul acesta, până la urmă e o oportunitate să demonstrăm prin comportament şi limbaj că rasismul e nefondat.

Am citit în presă că lanţul de magazine Billa îşi retrage reclamele din ziarele care au publicat imagini din momentul în care oamenii erau împuşcaţi. E o dezbatere legată de faptul că pe reţelele sociale şi în ziare au fost publicate astfel de imagini?

În cercul meu de cunoştinte/prieteni nu e dezbatere, suntem toţi de acord că nu e normal să publici astfel de video-uri şi imagini, e lipsă de respect faţă de victime şi ar putea dăuna investigaţiei. Teroriştii au şi ei acces la reţelele sociale. Aseară, când a început totul, circulau multe imagini pe whatsapp, era haos, toată lumea era speriată, cumva voiai să îţi atenţionezi prietenii. Dar după ce au apărut ştirile oficiale mă aşteptam să nu se mai distribuie, mai ales să nu se posteze pe Facebook... Chiar nu a fost ok.

