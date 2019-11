Proiecte blocate de inflaţie, criza de pe piaţa muncii şi creşteri salariale. „Nu mai vine nimeni la licitaţii din lipsă de resurse umane“

Recent, Consiliul Judeţean Cluj a lansat o nouă licitaţie pentru lucrările de restaurare ale castelului Bánffy din Răscruci. Este deja pentru a patra oară când autorităţile judeţene caută, fără succes, să atribuie acest contract. La final, castelul ar trebui restaurat şi transformat într-un centru cultural, iar intervenţiile sunt unele dintre cele mai complexe, ţinând cont şi de faptul că trebuie să respecte statutul de monument istoric al acestui imobil. Asta înseamnă că lucrările nu pot fi efectuate decât de specialişti şi experţi atestaţi, conform legii privind protejarea monumentelor istorice.

Deşi a organizat deja trei licitaţii similare, Consiliul Judeţean Cluj nu a putut atribui această lucrare. Niciun ofertant nu s-a înscris la aceste licitaţii, în pofida faptului că, în decurs de doi ani, valoarea contractului a fost majorată de la 13 la 22 de milioane de lei. Acum, forul judeţean speră că aibă mai mult noroc. Termenul de depunere a ofertelor la licitaţia lansată acum este 16 decembrie.

Probleme şi cu podul Garibaldi

Şi Primăria Cluj-Napoca se confruntă cu probleme similare. Autorităţile locale au lansat deja a patra licitaţie pentru realizarea lucrărilor reabilitare la podul Garibaldi. Asta după ce au fost organizate alte trei licitaţii în decurs de un an, însă nici măcar o firmă nu a depus ofertă. Situaţia este cu atât mai surprinzătoare cu cât municipalitatea s-a arătat dispusă să bage adânc mâna în buzunare pentru realizarea proiectului. De altfel, costurile pentru modernizarea podului Garibaldi aproape că s-au dublat. Dacă iniţial costurile erau estimate la 4,8 milioane de lei, la ultimele licitaţii Primăria Cluj-Napoca a pus la bătaie 7,7 milioane de lei.

Reprezentanţii Primariei clujene spun că s-a ajuns în această situaţie din cauza crizei de personal din sectorul construcţiilor, dar şi ca urmare a creşterii salariului minim în construcţii.

„De trei ori am scos la licitaţie proiectul şi nu a venit nimeni. Am mărit bugetul, s-a făcut reevaluarea indicatorilor tehnico-economici la zi, dar nu mai sunt constructori, nu au oameni pe piaţa muncii. Începe să devină o criză cât mai acută, pe care începem să o simţim şi noi. Nu mai vine nimeni la licitaţii din lipsă de resursă umană. Pierderea resurselor umane este o adevărată problemă. La Cluj am reuşit până la un punct să atragem forţă de muncă. Trebuie să vedem cum putem face noi în Uniunea Europeană să fie o situaţie în care toată lumea să câştige", a declarat primarul Clujului, Emil Boc, la postul de radio Napoca FM.

Durata totală de execuţie a lucrărilor la podul Garibaldi este de nouă luni, iar finanţarea ar urma să fie suportată de la bugetul local. Podul ar urma să aibă patru benzi de circulaţie, trotuare pe ambele părţi şi piste de biciclete şi o lungime de 50,30 metri.