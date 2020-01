Primarul unui oraş important din România anunţă o cruciadă împotriva petardelor. „Practic, în faţa Teatrului Naţional a fost ca în război”

Numărul mare de copii răniţi în urma utilizării petardelor reprezintă principalul motiv pentru care aceste produse ar putea fi interzise pe raza municipiului Iaşi. În prima postare publică din acest an, primarul Mihai Chirica a anunţat că va iniţia o măsură care va reduce definitiv riscul unor astfel de incidente: interzicerea folosirii petardelor în oraş.

În paralel, la Cluj, Mihai Cucerzan (38 de ani), asistent la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj, a anunţat în urmă cu câteva zile că va lansa o petiţie online vizând interzicerea comercializării şi folosirii petardelor în toate spaţiile publice din România. Între timp, peste 15.000 de oameni au semnat o petiţie împotriva petardelor. La aceste iniţiative se alătură şi primarul Clujui, Emil Boc, care a făcut un prim anunţ în acest sens la emisiunea Ziua Live.

„Susţin orice formulă legală de restricţionare, mergând chiar şi până la interzicerea anumitor categorii de petarde, este benefică pentru siguranţa cetăţenilor. După ce s-a terminat focul de artificii a urmat o tornadă de petarde în faţa Teatrului Naţional cum nu am văzut în niciun an. Parcă era la un meci de fotbal. Aşa ceva eu nu am văzut de când sunt primar în Cluj-Napoca, şi am participat la multe focuri de artificii şi asta mi-a atras atenţia că ceva trebuie făcut. Mă raliez unui asemenea demers şi voi susţine, prin procedurile legale, o formulă prin care să ţinem sub control. Practic, în faţa Teatrului Naţional a fost teatru de război. Nu ne putem juca cu aşa ceva!”, a declarat Emil Boc pentru Ziua de Cluj. Edilul clujean nu a precizat ce măsuri va lua, însă este aşteptat să o facă în zilele care urmează.