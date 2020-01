Primarul Emil Boc, pe urmele lui Firea: „La praf şi gaze de eşapament, acele depăşiri sunt cu mult sub limita maximă“

„Pentru anul 2019, depăşirile la cele două componente, praful şi gazele de eşapament, ca să le traduc eu în limbaj obişnuit, acele depăşiri sunt cu mult sub limita maximă permisă de lege. Deci nu suntem nici fără niciun fel de depăşire, dar suntem mult sub standardele prevăzute de lege. Din această perspectivă a datelor furnizare de Agenţia Naţională a Mediului”, a susţinut Emil Boc la o emisiune radio.

Primarul nu a precizat care este sursa informaţiilor sale privind gradul de poluare. Activiştii de mediu au pus, în repetate rânduri, sub semnul întrebării modul în care se măsoară oficial poluarea în Cluj-Napoca. Cu ocazia dezbaterii demarate de publicarea în New York Times a unei hărţi interactive realizate de cercetătorii de la Universitatea Berkley, în care se oraşul apărea cu un vârf de poluare care depăşea „capitala poluării” din lume - New Delhi - Radu Mititean, preşedintele Clubului de Cicloturism Cluj, a susţinut că nici măsurătorile care arată în Cluj-Napoca „cel mai curat aer din România” nu sunt credibile:

„Care e gradul de încredere în masuratori? La asa zisa dezbatere de asta vara autoritatile au recunoscut ca sunt doar cele 4 statii de monitorizare in tot orasul si fiecare e cu alt scop/ pt alta categorie de surse si in rest totul e doar o estimare pe baza unor modelari pe calculator, deci gradul real de relevanta e cu un semn cam gros de intrebare. nu exista nicio statie mobila. Şi sunt ani de zile in care unii parametri importanti nu s-au masurat deloc. Asta nu poate fi o eroare, e clara intentia de a nu sti ce aer avem de fapt. altfel nu ar putea debita PRul Primariei gogomaniile cu aerul cel mai curat din Europa etc. poluarea se vede dealtfel in patologia la copii, nu o poti pacali uutans sa masori poluarea sau sa comunici rezultatele si nu ajuta nici sa le falsifici sau sa asmuti postacii de partid”.

Ce spun măsurătorile independente





Două surse alternative de măsurare a poluării aerului Uradmonitor şi Cluj-Napoca Pulse , arată că valorile medii de poluare depăşesc limita de siguranţă în anumite momente, în unele zone ale oraşului, dar maximele nu ajung în apropierea cifrelor menţionate în New York Times. Legea 104/2011 prevede că valoarea limită zilnică este 50 µg/m3.

Activistul de mediu Istvan Szakats susţine că şi conform altor surse - URADMonitor - limitele legale ale poluării sunt depăşite. El susţine că valori de 4-500 µg/m3 sunt mari având în vedere că legea 104/2011 prevede că valoarea limită zilnică este 50 µg/m3. ”Eu am văzut şi 800 µg/m3 la ambuteiajul de dimineaţa”, a precizat activistul.