„Oscarurile Presei Clujene” vor fi transmise online în premieră

„Articolele premiate în acest an demonstrează că, în ciuda tuturor problemelor cu care s-a confruntat presa clujeană în ultimii 15 ani, mai avem la Cluj jurnalişti de top care pot face diferenţa în orice redacţie naţională. Pe de altă parte, la împlinirea unui deceniu şi jumătate de existenţă nu vom avea o aniversare exuberantă, nu vom desface şampanii şi nu vom sărbători până dimineaţa. Aniversarea de anul acesta este despre altceva. 15 ani de APPC înseamnă pentru jurnaliştii din asociaţie o sărbătoare a capacităţii de a merge mai departe a unor oameni care iubesc profesia aceasta”, a declarat Remus Florescu, preşedintele APPC. „Nu pot să închei fără a mulţumi partenerilor noştri care au înţeles că o comunitate puternică precum cea clujeană are nevoie de o presă de calitate”.

În jur de 30 de jurnalişti au înscris 76 de articole la „Oscarurile” Presei Clujene. Premiile APPC se decernează în acest an pentru cinci categorii: premiile de excelenţă, jurnalism comunitar, politic / administraţie, sănătate, respectiv IT şi inovare. Pentru fiecare categorie, câştigătorul locului I e răsplătit cu 500 de euro, locul II – cu 200 de euro, iar locul III – cu 150 de euro.

Iată premiile şi sponsorii:

1. Jurnalism Comunitar (social-economic) – premiile vor fi acordate de MOL România.

2. Politic/Administraţie – premiile vor fi acordate de E.ON SERVICII S.R.L.

3. Sănătate – premiile vor fi acordate de NTT Data România.

4. IT şi inovare – premiul I va fi acordat de AROBS Transilvania Software;

Premiile II şi III vor fi acordate de RSM Romania.

Premiile de excelenţă vor fi acordate pentru articole publicate de jurnalişti clujeni indiferent de genul jurnalistic şi de subiectul abordat, care poate să aibă sau nu legătură cu Clujul. Premiile vor fi acordate de Utilben, Ofta Medical Clinic şi Makers Cafe Cluj.

Premii speciale acordate de Ambasada Germaniei la Bucureşti

Ambasada Germaniei la Bucureşti acordă împreună cu Asociaţia Profesioniştilor din

Presă – Cluj, în cadrul preşedinţiei la Consiliul Uniunii Europene, două premii massmedia speciale în valoare de câte 600 de euro sub titlul –„EU2020 – un an plin de provocări” – pentru cele mai bune materiale jurnalistice despre Uniunea Europeană, Europa şi provocările actuale la nivel european Juriul Juriul pentru toate categoriile Galei Presei Clujene este compus din Alison Mutler (fost corespondent-şef pe România al Associated Press, actual redactor la secţia engleză a Universul.net), Luiza Vasiliu (editor coordonator Scena9) şi Sebastian Zachmann (redactor la Adevărul).

APPC mulţumeşte partenerilor tradiţionali care, în ciuda dificultăţilor prin care trece economia, au rămas alături de noi, dar şi partenerilor noi: MOL România, E.ON SERVICII, NTT Data România, AROBS Transilvania Software, Utilben, Ofta Medical Clinic, Makers Cafe Cluj, Interglobalis, Vitrina Advertising, Asociaţia

Daisler, Trend Communication, RSM Romania, Editura Şcoala Ardeleană. Mulţumim Ambasadei Germaniei la Bucureşti şi ne bucurăm că parteneriatul dintre cele două entităţi devine din ce în ce mai valoros în fiecare an.

Anuarul Presei Clujene, ediţie aniversară Asociaţia Profesioniştilor din Presă Cluj (APPC) împlineşte în acest an 15 ani de la înfiinţare, iar momentul va fi marcat prin lansarea unei ediţii aniversare a Anuarului Presei Clujene. Jurnaliştii clujeni au contribuit cu texte publicate în perioada 2005-2020. Anuarul îşi propune să fie un „best of”, care să radiografieze o perioadă lungă din viaţa judeţului Cluj. Anuarul „APPC-15 ani” a fost deschis tuturor jurnaliştilor activi sau foştilor jurnalişti care au lucrat cel puţin cinci ani în presă. Primul Anuar al APPC a fost lansat în anul 2006.

15 ani de APPC

Asociaţia Profesioniştilor din Presa Clujeană (APPC) a luat fiinţă în 2005, ca organizaţie reprezentativă a presei clujene. Ea numără peste 50 de jurnalişti activi şi alte câteva zeci de membri susţinători, majoritatea foşti jurnalişti. De-a lungul acestor 15 ani de activitate, APPC a organizat zeci de dezbateri, training-uri şi manifestări de solidarizare sau protest, şi a luat frecvent poziţie în chestiuni privind derapajele de la deontologie, cu scopul declarat de a creşte gradul de profesionalizare al jurnaliştilor şi de a proteja libertatea presei. Din 2006 APPC editează Anuarul Presei Clujene, care reuneşte cele mai bune articole din presa clujeană, iar din 2015 organizează Gala Presei Clujene, în care premiază cele mai bune articole de presă ale ultimului an.