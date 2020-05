Măşti neconforme la mai multe spitale. Autorităţile au trimis o alertă în legătură cu măştile FFP2 „Daddy Baby”

Adevărul atrăgea atenţia într-un articol publicat zilele trecute că este foarte uşor să se introducă pe piaţă măşti neconforme. Compania Unifarm a precizat că a solicitat retragerea de urgenţă din spitale a măştilor FFP 2 „Daddy Baby” în urma unei alerte a Agenţiei Europene a Medicamentului (EMEA) .



Redăm mai jos comunicatul Unifarm.

„Compania Nationala Unifarm SA a luat cunostinta cu privire la anumite informatii vehiculate in mass media si, avand in vedere dreptul cetatenilor la o corecta informare, va comunicam urmatoarele:

Compania Nationala Unifarm SA a achizitionat mai multe tipuri de masti tip FFP2, de la diversi fabricanti, printre care si cele care poarta denumirea generica “Daddy Baby”;

Acest tip de masti au fost importate avand toate certificatele si declaratiile cerute de legislatia in vigoare, la data contractarii lor;

Ulterior, saptamana trecuta, site-ul EMEA si autoritatile nationale prin INFOCONS au emis o alerta privind patru tipuri de masti, printre care si aceasta marca, drept pentru care am informat toate spitalele partenere cu privire la acest lucru si le-am solicitat retragerea acestor masti in regim de urgenta, pentru a putea fi inlocuite cu alte masti conforme. In acelasi timp, am solicitat importatorului inlocuirea acestora cu masti conforme, ca urmare a acestei alerte.

Spitalele la care au ajuns aceste masti ne-au confirmat ca au retras acest produs. In momentul in care a fost primita informarea privind calitatea acestui produs am stopat distributia lor.

Nu a fost pus in pericol niciun cadru sanitar sau pacient, iar mastile respective au fost deja inlocuite in proportie de 98%, ultimile bucati aflandu-se depozitate la unele spitale de unde urmeaza sa fie ridicate si inlocuite de catre CN Unifarm SA.”

