Cum a ajuns săpunul obiect de lux în România comunistă. „Vreţi să cuceriţi femeia? Folosiţi săpunul Cheia!”

România s-a aflat pe ultimul loc din Uniunea Europeană la consumul de săpun, pastă de dinţi sau hârtie igienică, conform unui sondaj realizat de o companie de produse cosmetice în 2013.

În ultimii ani, se pare că lucrurile s-au schimbat. Astfel, ZF a calculat, pe baza datelor din 2019 oferite de compania de cercetare de piaţă Euromonitor, că anual, în România se cumpăra 7.400 de tone de săpun, ceea ce înseamnă că fiecare consumator foloseşte în medie mai puţin de 400 de grame de produs, ceea ce înseamnă circa patru săpunuri. Consumul cantitativ per capita în România este relativ similar cu cel din Polonia sau Cehia, şi nu cu mult sub cel din Germania, cea mai dezvoltată economie europeană.

Tot, ZF arăta, în 2020 că „un român cheltuie anual 2,3 euro pe săpun solid şi lichid, suma fiind cea mai mică dintre ţările europene analizate de ZF. Ea nu e cu mult diferită de cea plătită de un neamţ (2,7 euro) sau un ceh (2,6 euro), dar e aproape la jumătate faţă de cât scoate din buzunar an de an un polonez (4,3 euro). Consumul cantitativ per capita în România este relativ similar cu cel din Polonia sau Cehia, şi nu cu mult sub cel din Germania, cea mai dezvoltată economie europeană.”