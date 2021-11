Concurs trucat politic la Apele Române. Angajata prejudiciată, repusă în drepturi de judecători VIDEO

Clujeanca Florina Rus a câştigat, în aprilie 2020, proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului de Şef Serviciu la Serviciul Inspecţia Bazinală a Apelor Române din cadrul A.B.A. Someş-Tişa.

Florina Rus a obţinut 95 din 100 de puncte şi a fost singurul candidat declarat admis în faza următoare – interviul. În ziua programată pentru susţinerea probei finale, ea a aflat însă de decizia conducerii de a suspenda concursul din motive de procedură. Peste câteva zile, s-a decis organizarea, de la zero, a unui nou concurs.

Tribunalul Cluj a stabilit, zilele trecute, că aceste decizii ale conducerii Administraţiei Bazinale Someş-Tisa sunt ilegale şi a dispus reluarea concursului de la faza interviului oral. Hotărârea nu este definitivă.

Florina Rus a declarat, pentru „Adevărul”, că mai mult ca sigur Apele Române vor ataca decizia: „Mi-a spus avocatul că sunt obligaţi să atace hotărârea, deoarece vorbim de 10.000 de lei daune morale, care reprezintă bani publici”.

Directoarea i-a cerut să-şi dea demisia

Florina Rus a fost angajată în urmă cu 13 ani în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa, iar din 2014 a fost numită interimar pe postul de şef la Inspecţia Bazinală a Apelor „până la organizarea concursului” pentru acest post.

„La sfârşitul lui 2019, m-a chemat doamna director de la acea vreme, într-o vineri, şi mi-a zis că până luni să mă gândesc ce variantă aleg: să-mi dau demisia din funcţie sau se organizează concurs, pentru că domnul Valentin (N.R.: Valentin Avram), trebuie să fie şef”, povesteşte Florina Rus.

A rămas perplexă. „Ce să scriu în demisie, dacă ar fi să mi-o dau? Ce motiv profesional se poate invoca?”. Angajata povesteşte că a auzit că Valentin Avram ar fi dat cu pumnul în masă la conducere, spunând că vrea să fie şef. „Din noiembrie 2019, când PNL a ajuns la Guvernare, el ne-a spus în faţă că el va fi viitorul şef, că vrea să fie cel puţin director. Nici nu s-a sfiit să ne spună că este membru PNL şi partidul decide”, povesteşte reclamanta.

Ea a refuzat să-şi dea demisia, astfel că s-a organizat concurs, în condiţiile în care România se afla în stare de urgenţă.

Instanţa: „Organizarea concursului ridică multe semne de întrebare”

Instanţa a precizat că „instituţia pârâtă, precum şi directorul acesteia au întreprins demersuri în a se organiza acest concurs, în condiţii ce ridică multe semne de întrebare cu privire la scopul real al acestui concurs, în condiţiile în care postul era vacant de 6 ani, existau acte oficiale cu privre la interzicerea concursurilor, se obţine totuşi aprobare pentru a se organiza acest concurs, de urgenţă, deşi nu se întrevede care era caracterul urgent, dublat de starea de pandemie din anul 2020 când, timp de 2 luni, cât a durat starea de urgenţă au fost suspendate activităţile în foarte multe domenii, s-a recurs la telemuncă, deplasările erau restricţionate, iar în tot acest context, pârâta organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii, care în concret era deţinută de către reclamantă, nu era o funcţie pe care să nu o exercite în concret nimeni, ca să se justifice de urgenţă organizarea unui concurs.”

„Demararea acestui concurs însă a avut ca prim efect încetarea calităţii de şef serviciu a reclamantei”, se arată în decizia instanţei.

De asemenea, instanţa a precizat că decizia conducerii de a suspenda concursul câştigat parţial de Florina Rus a avut la bază contestaţia făcută de Valentin Avram, cel care i-a luat locul acesteia, dar care nu avea calitatea de a reclama, deoarece nu a participat la concurs.

„Motivul pentru care el nu a participat este faptul că nu întrunea vechimea cerută. Odată cu organizarea concursului, însă el a fost numit şef interimar. Planul era, din ce am înţeles eu, să nu se prezinte nimeni la concurs sau să nu-l câştige nimeni. Astfel, el ar fi rămas interimar până ce un candidat ar fi câştigat concursul”, explică Florina.

Ea crede că cei din conducere „s-au gândit că nu voi şti să răspuns la întrebările pe care mi le pun. Nu s-au aşteptat să am aşa rezultat bun, dar m-au subestimat. Eu am stat trei săptămâni zi şi noapte să învăţ pentru concurs. Am slăbit 8 kilograme”.









„M-am ales şi cu o boală de inimă”

„Tot acest demers a fost evident unul care a creat suferinţe psihice reclamantei”, a concluzionat Tribunalul.

„În instanţă n-am adus vorba, pentru că nu era relevant, dar m-au afectat poveştile ulterioare câştigării concursului. Noul şef interimar a început să ţeasă o grămadă de scenarii, de poveşti, că am copiat, că am fost ajutată, în condiţiile în care concursul a fost organizat ca să poată el să fie şef. Tot felul de măgării, tertipuri pe care le folosesc oamenii. M-am ales şi cu o boală de inimă, dar astea sunt alte discuţii”, a povestit Florina Pop pentru „Adevărul”.

Ea a mai susţinut că după refuzul de a demisiona din funcţie a primit mai multe telefoane de ameninţare.

„Suntem în situaţia în care după un an şi 6 luni aproximativ reclamanta să nu fi avut posibilitatea să termine de susţinut concursul la care fusese admisă, şi care urma să se finalizeze în decurs de o zi, dacă nu s-ar fi formulat contestaţia în speţă. Este evident aşadar că această situaţie este de natură să fi creat reclamantei un prejudiciu moral, iar între comportamentul pârâţilor şi acest prejudiciu este un raport de cauzalitate, iar vinovăţia reiese cu certitudine din ansamblul elementelor de fapt”, au mai arătat judecătorii.

Ce au invocat Apele Române

Avocatul Apelor Române a invocat că reclamanta nu a procedat la procedura plângerii prealabile, astfel că acţiunea trebuie respinsă ca fiind inadmisibilă. Apărarea a mai arătat că „potrivit art. 37 alin. 3 din HG nr. 2286/2011, sesizarea poate fi făcută de către orice persoana interesată, rezultă că inclusiv dl. Avram Valentin, în calitate de şef interimar la Inspecţia Bazinală a Apelor, a fost în drept să formuleze o astfel de sesizare”, chiar dacă nu a participat la concurs.

Apărarea mai arată că prin Procesul verbal nr. 5030/23.04.2020 s-au reţinut următoarele nereguli care vizează organizarea şi desfăşurarea concursului, şi care au condus la încălcarea principiilor transparenţei şi a egalităţii de şanse:





„i. nesocotirea prevederilor art. 8 lit. a pct. 5 din CCM încheiat la nivel de grup de unităţi al ANAR, în ceea ce priveşte condiţia de vechime în gospodărirea apelor de minim 4 ani



ii. lipsa menţionării orei de depunere a fiecărei cereri pentru participarea la concurs

iii. înaintarea Adresei nr. 235/ RU/ 18.03.2020 către Serviciul Inspecţia Bazinală a Apelor Ia momentul la care reclamanta, candidat la concurs, ocupa funcţia de Şef interimar la acest serviciu



iv. nerespectarea specificaţiilor din Anexa 3 la CCM, în sensul că referatul de scoatere la concurs nu a prevăzut posibilitatea acceptării altor specializări similare celor necesare pentru ocuparea postului- probate prin foaia matricolă.”



Instanţa a arătat: „Prin urmare, în mod absolut nelegal comisia de soluţionare a contestaţiei a apreciat întemeiată contestaţia domnului Avram Valentin, câtă vreme însă a făcut referire la cu totul alte motive , constatate de comisie însăşi, în lipsa oricărei sesizări. Or, potrivit motivelor arătate de instanţă, conducătorul instituţiei, analizând sesizarea formulată trebuia să constate caracterul neîntemeiat al contestaţiei formulate şi să dispună reluarea concursului, de la momentul la care a fost suspendat, şi anume să susţină reclamanta proba interviului, conform calendarului initial stabilit”. De asemenea, Instanţa a arătat că Florin Rus avea vechimea de 4 ani în sistemul de gospodărire a apelor, invocată de Comisia de contestaţie.





Valentin Avram nu s-a sfiit să arate că este un susţinător al PNL. FOTO: Arhivă personală



Întrebat dacă a fost numit sau nu politic, Valentin Avram, şef inspector ABA Someş-Tisa, a răspuns, într-un material raelizat de Întrebat dacă a fost numit sau nu politic, Valentin Avram, şef inspector ABA Someş-Tisa, a răspuns, într-un material raelizat de Digi24





„Nu există în Administraţia Bazinală Someş-Tisa niciun şef de serviciu, birou sau compartiment care să fi dat examen pe funcţia de conducere. Toţi au fost numiţi, nu pot să spun că au fost numiţi politic sau nu, că nu sunt în măsură”.





El a mai susţinut că are competenţe pentru funcţia pe care o ocupă: „Se discută despre lipsa de profesionalism a mea, în contextul în care ani de zile consecutiv am avut calificative de foarte bine, acordate chiar de către dânsa. (R: Dumneavoastră aţi contestat concursul?) Da, eu l-am contestat, au fost mai multe motive, legat de procedura de organizare a concursului”.

„Fără puţin partid în spate nu ai nicio şansă”

Florina Rus susţine că nu are nimic cu actuala conducere, care s-a schimbat între timp, însă s-a mutat, în martie 2021, din compartimentul respectiv: „Au fost mai multe şicane în relaţia cu şeful interimar şi aveau de suferit şi ceilalţi colegi. Am decis că e mai bine pentru toată lumea să plec din compartiment. În plus, este peste demnitatea mea să fiu condusă de cineva numit politic”.





Florina Rus susţine că actuala conducere a fost numită pe criterii profesionale dar „din punctul meu de vedere, să accezi într-o funcţie de conducere, până acuma nu aveai nicio şansă decât dacă aveai o mică pilă undeva. Mă refer la posturi de conducere, director, director adjunct, acolo da, fără puţin partid în spate nu ai nicio şansă să ajungi.”





Ea spune că în momentul în care a fost numită şefă de serviciu „a fost o situaţie delicată, fostul şef a fost cercetat disciplinar şi atunci eu am fost interimar fără a avea legături cu politica, cu nimic. A fost conjunctura.”







Rus susţine că atâta timp cât a fot şefă interimară la serviciul „Inspecţie” nu au fost situaţii în care s-a încercat să se facă presiuni asupra sa: „Cred că au înţeles directorii că nu merge cu mine. M-am gândit că poate unul dintre motivele pentru care m-au demis a fost că nu am fost pe aceeaşi lungime de undă cu ei. Mi-au zis colegii ulterior că au fost situaţii de genul: acolo avem voie să mergem, acolo- nu. Pe ăla îl amendăm de 10 ori, pe celălalt de zero ori. Au fost situaţii şi probabil sunt în continuare.”





Florina Rus susţine că va participa în continuare la concursul pentru postul din care a fost demisă. „De ce nu? Dacă am ajuns până aici”, spunea ea. Oricum, angajata mai are de aşteptat deoarece urmează judecarea apelului.



