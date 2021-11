Cel mai mare proiect de cercetare a creierului din România, la mâna birocraţiei: „Depindem de autorizaţii”

Valoarea INSPIRE - cel mai important proiect de cercetare a creierului din România şi, conform ministrului interimar al Cercetării, Tanczos Barna, unul dintre cele mai mari proiecte finanţate de Ministerul Cercetării din fonduri europene, este de 18,5 milioane de euro (92,5 milioane de lei) . „INSPIRE este cel mai mare proiect academic al Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) şi prin acesta nu doar UBB, ci şi Clujul, Transilvania, România intră în liga cea mai mare a ţărilor care se ocupă cu studiul creierului", a menţionat Daniel David.



„Aici este teama mea”



Vorbind despre INSPIRE cu Rectorul UBB, Daniel David, declarat pentru „Adevărul”, referitor la „INSPIRE”, că speră ca proiectul să fie implementat „la un nivel performant”, adăugând că este posibilă şi varianta de renunţare la banii europeni. Un grup de cercetători de la facultăţile de Fizică şi de Psihologie din cadrul UBB au început să lucreze din 2018 la proiect. În 2020, aplicaţia a fost depusă la Ministerul Cercetării şi s-a clasat pe primul loc pe domeniul Sănătate. „Decizia finanţatorilor a fost să fim puşi pe o listă de aşteptare, cu toate că proiectul a fost primul ca punctaj pe domeniul la care am aplicat. În 2021, s-au găsit fondurile necesare şi s-a decis implementarea proiectului”, a explicat Daniel David. Astfel, a apărut o problemă importantă: timpul de implementare s-a redus de la 3 ani la puţin peste doi ani. „Aici este teama mea. Eu am discutat şi la nivelul ministerului şi la nivel local, şi am explicat că toată lumea trebuie să înţeleagă că acest demers nu este doar pentru UBB şi pentru Cluj, ci oferă un avantaj competitiv pentru ţară. Noi ne facem datoria, dar va trebui să fim susţinuţi de autorităţile locale şi naţionale”, explică David.

David a spus că din partea Ministerului Cercetării este nevoie de o colaborare foarte bună pe partea financiară. „Avem nevoie, de exemplu, să ne dea banii când îi cerem, pentru că termenele sunt foarte strânse. Vom avea de organizat licitaţii pentru toate achiziţii publice”, explică rectorul.

În ceea ce priveşte autorităţile locale, în speţă Primăria Cluj-Napoca, acestea trebuie să elibereze rapid autorizaţii de demolare, respectiv, de construire a unei clădiri moderne, unde va fi instalată aparatură RMN de ultimă oră. „Vom construi o clădire nouă gândită specific pentru cele două aparate de tip RMN plus laboratoarele asociate, cu toate dotările de top”, susţine Daniel David. Construcţia va fi amplasată în centrul oraşului, lângă Facultatea de Chimie. „Avem o clădire deja acolo, dar va trebui s-o demolăm şi să facem una mult mai mare şi, bineînţeles, adaptată la nevoile de cercetare de ultimă oră”, mai spune acesta.



Momentul decisiv



„Obiectivul final este ca după doi ani să avem o infrastructură de cercetare de top care va aduce un avantaj competitiv ţării în ceea ce priveşte neuroştiinţele cognitive, pentru ca după cei doi ani, să fie sustenabilă pentru cercetare şi pentru relaţia cu mediul socio-economic, mă aştept să vină firme, companii medicale pentru analize pentru pacienţii pe care îi au”, spune David.

El are emoţii în ceea ce priveşte ridicarea construcţiei: „Termenul de 2 ani este destul de strâns pentru construcţia clădirii. Dacă lucrurile merg ok sub aspectul construcţiei, nu vor fi probleme sub aspectul achiziţionării aparatelor”.

Zilele trecute, UBB a depus documentaţia cu privire la noua construcţie la Primăria Cluj-Napoca. „Eu, în februarie-martie 2022, aş vrea să am toate autorizaţiile pentru construire şi să fim pregătiţi să ducem excavatorul şi să facem prima groapă, atunci pot să încep demersurile pentru a cumpăra aparatura. Dacă simt că autorizaţia de construire şi celelalte lucruri merg prost, n-are rost să mai iau aparatele şi atunci nu mai mergem mai departe. Renunţăm la proiect”, concluzionează rectorul, subliniind că dacă proiectul nu va fi finalizat în termen, practic, se pierd toţi banii.

El a mai precizat că a discutat atât cu ministerul, cât şi cu oficiali de la Primăria Cluj, şi i s-a promis tot sprijinul.

Pe ce vor fi cheltuiţi banii





Proiectul Infrastructură pentru Spectroscopie şi Imagistică de Rezonanţă Magnetică la Câmpuri Înalte – INSPIRE” va fi finanţat cu 92,4 milioane de lei (circa 18,5 milioane de euro). Potrivit lui David, circa 80% din bugetul proiectului va fi alocat pe aparatura RMN (50%) şi pe construirea clădirii (30%). Restul de bani vor fi cheltuiţi pentru echipa de cercetători (circa 15 persoane) şi pentru celelalte dotări, spune rectorul. O parte importantă dn buget o vor avea cele două spectrometre cu dotări clinice (IRM 7 Tesla) şi preclinice (IRM 11,6 Tesla). „Astfel de aparatură este foarte rară. Ar fi primul spectrometru clinic de 7 Tesla din Europa Centrală şi de Est. În Africa este unul singur, în Australia sunt două, în America de Sud – unul”, susţine David. Rectorul mai arată că în noul centru de cercetare a creierului se vor continua proiecte de cercetare derulate acum de UBB pe platforma Skyra privind îmbătrânirea creierului, analiza unor tulburări psihologice şi substratul neuro-biologic al acestora, iar pe viitor este vizat domeniul sistemelor cyber-fizice.

