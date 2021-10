Băieţelul român din Italia răpit de tatăl său, găsit într-un tren. Cum au reuşit răpitorii să-i păcălească pe poliţiştii italieni

Poliţia italiană l-a dat în urmărire generală pe tatăl băiatului, Bogdan Hristache, şi a anunţat şi Poliţia Română despre acest caz. De altfel, potrivit TGcom24, poliţiştii români au fost cei care l-au găsit pe David. Micuţul se afla într-un tren împreună cu tatăl său, au transmis surse din Poliţia italiană, care au evitat însă să dea alte detalii până când ancheta nu va fi finalizată.

Notizie.it scrie că cei doi au fost găsiţi într-un tren la graniţa dintre România şi Ungaria, joi, în jurul orei 21.00. Răpitorii reuşiseră să înşele vigilenţa poliţiştilor italieni, au abandonat maşina şi au părăsit teritoriul italian cu trenul. Evident, copilul a fost trimis mamei, în timp ce tatăl va trebui acum să răspundă în faţa legii. Anterior, mama băieţelului obţinuse un ordin de protecţie, iar bărbatul nu avea voie să se mai apropie de ea şi de copil.

Ce s-a întâmplat

Alexandra Moraru, o româncă din Italia s-a adresat Poliţiei după ce David, băieţelul ei de numai cinci ani, a fost răpit chiar de lângă ea, în timp ce îl ducea la grădiniţă. Mama băieţelului susţine că nu este prima dată când micuţul e răpit.

Incidentul avut loc zilele trecute la Padova, mai exact marţi, 5 octombrie, chiar în apropierea locului unde copilul locuieşte cu mama şi cu verişorul acesteia, între via Giolitti şi via Salandra. Alexandra Moraru îşi ducea copilul la grădiniţă, când pe neobservate s-a apropiat de ei un Mercedes Vito negru, înmatriculat în România. Femeia susţine că în maşină se aflau patru bărbaţi, iar unul dintre ei era chiar tatăl lui David, care, spune ea, are interdicţia de a se apropia de ea şi de băieţel. Ordinul de protecţie a fost eliberat chiar în România, mai spune ea.

„Trei dintre ei au coborât, iar doi m-au ţinut jos. Unul era chiar tatăl lui David. El l-a smuls pe micuţ din mâinile mele. Băieţelul ţipa de disperare, nici măcar nu-şi aminteşte de tatăl său, mai ales că au trecut trei ani de când acel om nu a mai putut să se apropie de noi”, a spus Alexandra, care a fost prezentă în studiourile Tv7, postul local de televiziune din Padova, informează Corriere del Veneto.

Tatăl copilului a fost dat în urmărire generală în Italia, dar chiar şi aşa a reuşit să iasă din ţară şi să ajungă în România. Poliţia italiană a găsit maşina folosită de răpitori în apropiere de Padova, abandonată lângă un atelier de reparaţii. Şi pentru că existau deja informaţii că răpitorii au părăsit deja teritoriul italian, anchetatorii au luat legătura cu Poliţia Română, iar poliţiştii români au reuşit să-l găsească pe copil.

