A dat lovitura în SUA cu suplimente pentru slăbit. Cum a inspirat-o pe Luiza Petre supa de pui a bunicii

Luiza Petre este un medic respectabil în New York, iar lunia ei de suplimente alimentare a făcut-o celebră

Luiza Petre s-a mutat în America la scurt timp după ce a absolvit Medicina în ţară şi a reuşit să-şi construiască în scurt timp o carieră frumoasă la New York, ca medic cardiolog. Şi tot acolo a luat decizia să se dedice antreprenoriatului medical. Decisiv a fost poate şi un moment dramatic, care a afectat-o şi a făcut-o să-şi propună să salveze vieţile oamenilor ajutându-i în primul rând să prevină boala.

„Aveam pacienţi pe care prima oară îi cunoşteam în spital, când deja veniseră cu un infarct. Erau un pic la capătul bolii lor, în loc să îi prind mai devreme să îi ajut cu ceva. Am avut şi câţiva pacienţi care m-au făcut să mă decid cum practic cardiologia. Una a fost o pacientă tânără avea 22 de ani, a făcut stop cardiac. Se dusese la o operaţie de bypass gastric şi a făcut stop cardiac lăsând orfan un copil mic. Şi aveam mulţi pacienţi care veneau cu infarct, erau oameni tineri. Apoi mi-am dat seama că în medicină în general noi nu avem cunoştinţe să îi spunem omului ce să mănânce, ce să facă. Îi recomandăm să meargă la un nutriţionist, dar mulţi ajungeau ulterior din nou la noi”, rememorează Luiza Petre.

Iar decizia ei s-a dovedit a fi cât se poate de inspirată. Începând din 2014 a investit într-o reţea de clinici medicale sub franciză, Medi Weightloss, iar astăzi are cinci astfel de unităţi. Trei dintre ele sunt în Connecticut, iar două sunt în New York, acolo unde şi locuieşte.

Mai puţine calorii la acelaşi gust

Iar pasul al doilea, decisiv, şi care a făcut-o ulterior cunoscută în America, a fost înfiinţarea unei a doua companii, Broth by Design, care produce suplimente nutritive alimentare, exclusiv pe bază de ingrediente naturale. S-a întâmplat în 2018, iar de atunci compania Luizei Petre a brevetat mai multe suplimente destinate celor care vor să slăbească sau să aibă pur şi simplu un stil de viaţă sănătos, fără să se priveze şi să refuze să se delecteze cu anumite gusturi.

Luiza Petre (stânga) împreună cu buna sa prietenă şi asociată şi o parte din produsele lor. FOTO Arhivă personală

„La noi programul este în primul rând pe bază de educaţie, în sensul că omul trebuie să fie conştient ce are în farfurie. Îţi zici că mănânci proteine, mănânci carne, dar o friptură poate să aibă 1.500 de calorii când te duci la un restaurant, ca să nu mai vorbim de îngheţată sau de alte deserturi. Apoi am vrut să îi arăt omului cu ce poate înlocui toate astea, pentru că nu poţi spune: «omule, nu mânca!»

Pentru noi, ca oameni, mâncarea a devenit o chestie socială, nu mai suntem ca acum o mie de ani când mâncam doar ca să supravieţuim. Mâncarea are funcţie socială, de interacţiune, cu sărbători, cu familie, cu prieteni, ieşi afară, găteşti, are alte valori psihologice. Şi în cazul acesta e foarte greu să îi spui omului să se abţină de la asta şi de la asta. Pentru că nu funcţionează fiindcă e legată de alte necesităţi psihologice. Aşa că, dacă îţi place îngheţata, hai să facem îngheţată, dar care are doar o treime din calorii! Practic, programul nostru se bazează pe substituţii de mâncare şi e bazat pe reducerea caloriilor, pe înlocuirea anumitor alimente, pe conştientizarea faptului că noi de multe ori mâncăm fără să ne fie foame”, mai spune medicul.

De la supa bunicilor la produsele care au făcut-o celebră în SUA

Luiza Petre subliniază că suplimentele sale stimulează metabolismul şi ajută foarte mult la slăbit. Însă poate că cel mai important este că dată fiind multitudinea de gusturi, îi dă omului libertatea de a savura o mâncare gustoasă cu puţine calorii, fără să îi priveze papilele gustative. De asemenea, alt lucru important este că toate ingrendientele sunt naturale, iar unele au fost inspirate chiar de mâncarea de acasă sau de la bunici, în timpul în care E-urile şi conservanţii nu erau atât de răspândite. Supa de pui a bunicilor sau răciturile făcute îndeosebi de Sărbători sunt printre bunătăţile care şi-au împrumutat gusturile şi care i-au servit ca sursă de inspiraţie.

„Eu cu prietena mea care locuieşte la Monaco mereu ziceam când mergeam în vacanţe să facem o supă de pui ca la bunica. Şi a rămas aşa pentru noi, supa bunicii. Tot atunci ne-am gândit să facem combinaţia asta de răcituri din gelatină, care e sursă de proteină osoasă, şi să o facem şi cu gust de supă de pui de la bunica. Exact ca prăjitura lui Marcel Proust, îţi aduce amintiri, iar mâncarea e o chestie emoţională. Şi atunci ne-am propus să intrăm la intersecţia dintre plăcere şi utilitate, pentru că majoritatea lucrurilor care trebuie făcute pentru sănătate, cum ar fi suplimentele obişnuite, nu sunt întotdeauna o plăcere când le consumi.

Aşa am făcut o supă cu gust de vegetale şi ceapă, iar printre produse mai avem şi unele cu gust de supă de roşii picantă şi urmează una cu gust de trufe. Şi am făcut acum un produs pe baza de gelatină osoasă cu electroliţi. Cum ar fi un produs de recovery pe care îl iei după sport sau după o noapte de petrecere. Plus, avem şi o linie destinată vegetarienilor”, explică românca.

Dar Luiza Petre nu se opreşte aici şi continuă să inoveze. În ultimii ani a devenit celebră, iar marile televiziuni americane – printre care CNN, FoxNews sau NBC – o invită în permanenţă în studiourile lor, iar jurnalele de peste Ocean i-au alocat spaţii largi. Afacerea româncei este una înfloritoare, iar produsele ei se găsesc acum şi în alte clinici americane, nu doar în cele care îi aparţin.

„Produsele noastre vin ca o pudră, într-un pliculeţ care se desface şi îl combini cu apă caldă. Poţi să îl pui în poşetă, în geantă oriunde şi conţine 10 grame de proteine, zero carbohidraţi şi neglijabil grăsimi. E practic un înlocuitor de mâncare, dar are conţinut nutritiv. Are calorii reduse, e ketogenic, e gustos. Totul este natural, inclusiv aromele nu au doar ingrediente naturale, nu au nimic artificial, nu au conservanţi. Am extins piaţa în Europa, dar e foarte scump transportul. Chiar şi aşa avem lume, în special în Monaco. Dar ca să plăteşti acelaşi preţ cât e produsul e destul de scump pentru piaţa din România”, adaugă românca.

Ar putea ajunge şi în România

În viitorul apropiat, intenţionează să producă şi o supă cu gust de trufe. Şi nu doar atât. Printre planurile ei se află şi produse destinate bărbaţilor, dar nu exclude nici mutarea unei părţi a producţiei în România, cea pentru Europa.

„De aia se numeşte compania Broth by Design, pentru că am vrut să creăm anumite produse, să fie baza aceeaşi, dar să ne extindem. Ne-a venit apoi ideea cu produsul pe electroliţi. Acum am vrea să facem un produs pentru bărbaţi. Pentru că sunt foarte multe produse naturale care îi ajută pe bărbaţi, că un fel de viagra naturală. Vrem să facem ceva pentru bărbaţi. Vom mai face ceva cu plante naturale care să taie din apetit, iar în anii care urmează vor face multe alte produse”, a conchis Luiza Petre.

