32% din români n-au auzit că România deţine preşedinţia Consiliului UE. Concluziile unui studiu IRES

În contextul preluării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie – IRES a realizat un studiu pe 1.356 de oameni, peste 18 ani, din toată ţara, despre percepţiile românilor privind preluarea de către România a preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Studiul a fost făcut în intervalul 7-9 ianuarie prin metoda CATI, o intervievare telefonică cu ajutorul calculatorului.



Sondajul cuprinde 7 întrebări şi, potrivit ires.com, arată că aproape 7 din 10 români (68%) au auzit despre faptul că România deţine, în 2019, preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Alte concluzii, conform sursei citate:

„6 din 10 români informaţi despre deţinerea de către România a Preşedinţiei Consiliului UE cunosc faptul că durata mandatului ţării noastre este de 6 luni. Trei sferturi dintre participanţii la studiu au identificat corect faptul că România nu a mai deţinut, în trecut, Preşedinţia Consiliului UE, în timp ce 13% dintre cei chestionaţi cred că ţara noastră a mai deţinut acest mandat. Mai mult de două treimi dintre participanţii la studiul IRES (70%) cred că România va avea mai mult de câştigat în urma deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE. Aproape 2 treimi dintre respondenţi cred că şansele României de a deveni membru cu drepturi depline ale Spaţiului Schengen, în anul 2019, sunt mici şi foarte mici“.

Câteva dintre percepţiile românilor:

* intrarea in UE a fost pentru România un lucru bun – 81%, rău – 12%, nici bun, nici rău – 4%, nu ştiu – 3%, nu răspund – 1%

* dacă au auzit că România va deţine preşedinţia rotativă a Consiliului UE – 68% au auzit, 32% nu

* cât va deţine România preşedinţia – 4 ani (14%), un an (20%), 6 luni (60%), nu ştiu (6%)

* a mai deţinut România preşedinţiei Consiliului UE – 75% nu, 13% da, 12% nu ştiu

* deţinerea preşedinţiei Consiliului UE este un lucru bun – 78%, rău – 10%, nici bun/nici rău – 2%, nu ştiu - 9%, nu răspund – 1%

* în urma acestui lucru, România va avea de câştigat - 70% da, va avea mai mult de pierdut 19%, nu va avea nici de câştigat, nici de pierdut – 3%, nu ştiu 7%, nu răspund 1%

* ce şanse are România să adere la spaţiul Schenghen în 2019 – foarte mari 6%, 24% mari, 41% mici, 27% foarte mici, 2% nu ştiu.

