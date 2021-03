Vizita fabuloasă a Reginei Maria în SUA. De ce a spus despre preşedintele american că este fiinţa cea mai seacă

Regina Maria a spus despre Calvin Coolidge, preşedintele SUA la acea dată, că este un omuleţ subţire, uscăţiv, cu o faţă ca de ceară, cunoscut pentru muţenia lui, fiinţa cea mai seacă.

Regina României s-a aflat pe continentul american, în perioada 18 octombrie - 24 noiembrie 1926. Intenţia de a vizita America exista încă din anii Primului Război Mondial şi ai Conferinţei de Pace de la Paris (1919). Aşteptarea uriaşă a acestui moment a creat o emulaţie profundă la nivelul Americii, iar suverana României a fost aclamată pe tot parcursul voiajului. Primirea a fost pur şi simplu fabuloasă. A fost considerată atunci cea mai populară femeie din ţară.

Regina Maria a reuşit prin vizita în America să schimbe imaginea României. Se spune că niciun alt şef de stat sau politician român nu a mai câştigat vreodată inima americanilor aşa cum a făcut Regina Maria. Suverana României avea să fie descoperită de americani drept o femeie plină de magnetism şi foarte modernă.

Deplasarea sa a avut un succes de proporţii. S-a bucurat de o desfăşurare de forţe şi de o mediatizare impresionantă din partea presei americane. Regina a acordat interviuri, a scris articole în presa americană şi a înfruntat „focul încrucişat” al întrebărilor ziariştilor. „Pe tot drumul am fost bombardaţi de fotografi, dar pentru a scăpa de reporteri este la fel de greu ca şi cum ar trebui să scapi de tânţari într-o mlaştină”.

Regina Maria în SUA FOTO reginamaria.org

„Sosirile în America sunt pur şi simplu uluitoare, pentru că imediat cazi în mâinile fotografilor care stau în şiruri formidabile, blocând drumul şi străfulgerând asupra ta lumini îngrozitoare, care fac un zgomot teribil şi te orbesc, astfel că un timp după aceea nu vezi decât culori zigzăgând în faţa ochilor, ce şterg orice altceva”, se arată în cartea Regina Maria şi America, Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2009, p. 119, semanată de istoricul Adrian-Silvan Ionescu.

Primire copleşitoare

Primirea la New York a fost copleşitoare, zeci de mii de oameni au ieşit să o aclame pe străzile oraşului. Simpla prezenţă a reginei a fost îndeajuns pentru a cuceri publicul american, îndrăgostit nebuneşte de zâmbetul ei. Regina a descris această primire în jurnalul său: „Nu mă aşteptam ca New York-ul să îmi facă o primire atât de oficială. Am fost întâmpinată cu toate onorurile militare şi civile posibile, de parcă aş fi fost regina suverană. Toate trupele fuseseră scoase la paradă, cu întreaga poliţie călare. Am pornit înainte, într-o maşină deschisă, alături de unul dintre domnii oficiali şi ne-am îndreptat cu toată viteza de-a lungul uluitoarelor străzi ale New York-ului, despre care s-au auzit atâtea, cu acei gigantici, inimaginabili zgârie nori, înălţându-se deasupra noastră.

Regina Maria in SUA foto reginamaria.org

Conform unor telegrame diplomatice româneşti din 19 şi 20 octombrie 1926, la sosirea în New York, M.S. Regina Maria a adresat cuvinte de mulţumire americanilor, mărturisindu-le „cât de fericită este că vizitează America şi face cunoştinţa poporului american”.

Invitată oficial la Casa Albă

După primirea triumfală din New York, Regina Maria soseşte la Washington unde este din nou întâmpinată pe străzi cu strigăte de bucurie şi entuziasm de către americani. Pe data istorică de 19 octombrie 1926, Regina Maria avea să onoreze invitaţia oficială la Casa Albă unde trebuia să-l întâlnească pe preşedintele SUA, Calvin Coolidge. Regina descrie în jurnalul său, cu uşoară amărăciune, întrevederile protocolare şi dineul oficial de la Casa Albă, dar fără să-şi piardă din umorul şi ironia fină.

Regina Maria in SUA foto reginamaria.org

„Am fost condusă înăuntru cu toată ceremonia şi toate onorurile cuvenite unei Regine, dar Preşedintele şi soţia lui au venit după aceea, braţ la braţ, el m-a întâmpinat la fel ca pe toţi ceilalţi musafiri, iar apoi a părăsit din nou primul încăperea împreună cu soţia sa, lăsându-mă în grija suitei sale, un fel în care, în mod sigur, un Rege nu ar fi putut părăsi o Regină. La dineu au fost aşezaţi pe scaune cu spătar înalt, diferite de ale noastre şi au fost serviţi primii” notează Adrian-Silvian Ionescu în cartea Regina Maria şi America, Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2009, p. 119.

„Ceremonia americană este ciudată, iar preşedintele american [n.a. Calvin Coolidge] se comporta mai regal decât ar face-o oricare rege. De exemplu, el nu-şi întâmpină musafirii, ci apare numai după ce ei au sosit şi se retrage cel dintâi, lăsându-i în seama casei sale militare. De fapt, noi nu am considera acesta un mod politicos de a primi oaspeţii, dar acesta este ceremonialul lor şi au aderat la el cu stricteţe.

Regina Maria in SUA foto reginamaria.org

Preşedintele este un omuleţ subţire, uscăţiv, cu o faţă ca de ceară cunoscut pentru muţenia lui. Ea [n.a. Grace Coolidge] este oacheşă, vioaie şi foarte amabilă. El vorbeşte cu propoziţii scurte ca şi când cuvintele ar fi dureroase pentru el. Gura este o crestătură pe care o ţine strâns închisă, nasul lung şi subţire, părul un fel de roşu auriu. Este fiinţa cea mai seacă, cea mai tăcută şi mai ne-emotivă care a fost creată vreodată, dar cu toate acestea are un fel de licărire în ochii mici pătrunzători şi uneori, în colţul gurii, cu aspect neînduplecat, ceva ce ar semăna cu un «văr» îndepărtat al zâmbetului. Ea suplineşte tăcerea lui de piatră prin deosebita-i vivacitate. Totuşi, în ciuda tuturor acestora, preşedintele mi-a fost oricum simpatic”, se arată în cartea semnată de către Adrian-Silvian Ionescu, Regina Maria şi America, Editura Noi Media Print, Bucureşti, 2009, p. 119.

Cu tot programul său încărcat, Regina Maria a vizitat Legaţia României, Casa lui Washington, Mormântul Soldatului Necunoscut, precum şi Cimitirul Arlington în care au fost îngropaţi soldaţii şi marinarii căzuţi în diferite războaie duse de America. A depus o coroană de flori în culorile drapelului României, în timp ce o companie de soldaţi dădea onorurile militare.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Poveşti înfiorătoare din Fortul 13. Condiţii inumane şi meniu groaznic pentru deţinuţi: maţe şi dinţi de viţel