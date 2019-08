SOR: Bărăganul, în topul regiunilor cu cele mai multe cuiburi de barză

Conform Societăţii Ornitologice Române(SOR), 2019 este anul cu cele mai multe cuiburi recenzate cu ajutorul aplicaţiei. Au fost înregistrate 3.206 cuiburi, dar numai 2.788 au fost validate.

"Pentru a valida un cuib, trebuie ca acesta să fie recenzat pe loc, nu din maşină. Ne-am trezit cu cuiburi aflate la 5 kilometri distanţă de locul unde fuseseră introduse, şi aşa am ajuns la cifra de 2.788 de cuiburi validate. Din acestea, multe au fost recenzate de două sau trei ori, de mai mulţi utilizatori. După ce am suprapus intrările dublate sau chiar triplate, am rămas cu un număr de 1.901 cuiburi. Din acestea, 1.105 cuiburi de barză sunt amplasate pe stâlpii de electricitate, iar 626 de cuiburi de pe stâlpi au cuib artificial montat de furnizorii de energie electrică din România. Ca număr de păsări, avem un total de 6.580 de păsări din care 3.044 sunt adulţi", a declarat Ovidiu Bufnilă, responsabilul de comunicare al SOR.

Top judeţe cu berze:

În 2019, are loc o nouă schimbare în clasamentul judeţelor şi localităţilor unde au fost numărate cele mai multe cuiburi de barză.

Suceava - 230 cuiburi

Harghita - 211 cuiburi

Călăraşi - 162 cuiburi

Constanţa - 160 cuiburi

Tulcea - 139 cuiburi

Botoşani - 92 cuiburi

Timiş - 71 cuiburi

Ialomiţa - 70 cuiburi

Datele care ajută berzele

Munca utilizatorilor "Uite, Barza!" s-a încheiat, dar abia de acum încep să se vadă efectele benefice ale aplicaţiei. Datele preluate sunt acum în plin proces de sintetizare. Cuiburile au fost validate, dar specialiştii de la SOR pregătesc statisticile pentru furnizorii de energie electrică din România. Sunt sortate cuiburile care au nevoie de ajutorul companiilor de distribuţie. Acolo unde cuibul pune reţeaua electrică în perciol, acolo unde firele neizolate pun viaţa berzelor în pericol, este nevoie de suport de cuib artificial.

Toţi aceşti stâlpi sunt acum analizaţi, iar situaţia lor va fi livrată de SOR către operatorii de distribuţie a energiei electrice din grupurile Enel, CEZ, E-On şi Electrica, astfel încât electricienii să poată monta cuiburile artificiale pe stâlpi. Acestea pot fi montate doar până în luna martie, când revin păsările la cuibărit, iar SOR va livra punctele GPS unde se află cuiburile care au nevoie de ajutor.

Societatea Ornitologică Română (SOR) este cea mai importantă organizaţie independentă de conservare a păsărilor din România. Un ONG premiat, SOR lucrează pentru a proteja păsările sălbatice şi habitatele lor în România din 1990. Misiunea noastră este să ne asigurăm că populaţiile noastre unice de păsări sunt protejate, iar locurile naturale minunate ale României nu sunt exploatate şi distruse de evoluţiile dăunătoare. Dorim să îi inspirăm pe oameni să contribuie la protejarea păsărilor şi a habitatelor din România şi, cu ajutorul lor, să ne asigurăm că şi generaţiile viitoare se vor bucura de acestea.

