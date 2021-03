Seceta din 2020, devastatoare în Bărăgan. Cele mai slabe recolte din ultimii 70 de ani au adus fermierii aproape de faliment

S-a ajuns la situaţia neobişnuită ca ţara noastră, de altfel până acum unul dintre marii producători mondiali de seminţe de floarea-soarelui, să apeleze la importuri din Argentina.

După un an agricol dificil, România urmează să importe, pentru prima dată în istorie, floarea-soarelui din Argentina. Motivul - seceta de anul trecut. Agricultorii spun că producţia a scăzut cu aproape 30% şi implicit şi exporturile au fost reduse. Astfel, în săptămânile următoare în ţara noastră vor ajunge 95.000 de tone de floarea-soarelui.





De altfel, potrivit specialiştilor, seceta din 2020 la fel de cruntă ca cea din 1947, când România a trecut prin marea foamete şi a existat o criză alimentară fără precedent. Practic, anul trecut s-a înregistrat, în tot Bărăganul, cea mai slabă producţie agricolă din ultimii 70 de ani.



Nicolae Sitaru, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Porumb din România, este fermier în Bărăgan de mai bine de 20 de ani. Administrează 3.000 de hectare de culturi agricole în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Buzău. Într-un an bun, Nicolae Sitaru, avea producţii-record, datorită înaltei tehnologii pe care o foloseşte. Ani la rândul, a fost câştigătorul trofeului de aur pentru producţiile record la porumb, unde reuşeasă culeagă 10-11 tone la hectar.

La grâu, într-un an bun, producţia se ridica la 7-8 tone la hectar. „Seceta a uscat tot. Un an la fel de prost a fost 2003. La grâu am avut o recoltă de o tonă la hectar, în condiţiile în care într-un an bun se scoteau 7-8 tone la hectar. La porumb au fost zone unde nu am avut ce culege”, explică fermierul.





Recunoscut pentru tehnologia înaltă pe care o foloseşte pentru a face agricultură performantă, Nicolae Sitaru spune că în 2020 situaţia a fost la pământ. Cel mai grav a fost anul trecut în partea de est la oleaginoase: rapiţa a fost calamitată 100%, din floarea-soarelui s-a recoltat doar 20% faţă de un an normal.

Importăm floarea-soarelui din Argentina

Conform datelor din registrul de export al Argentinei, 60.000 de tone de floarea-soarelui din Argentina au fost deja alocate livrării către România. Cristian Andrici, de la Asociaţia Cultivatorilor de Cereale a precizat cum au stat lucrurile:







„Au fost zone unde seceta a fost extremă şi au fost calamitate toate culturile, de la cereale de toamnă şi inclusiv tot ce s-a semânat în primăvară, porumb, floarea-soarelui, soia, au fost toate calamitate. În cel mai bun caz, au fost zone unde să spunem că ceva, ceva floarea-soarelui a mai rezistat. În rest, porumb, soia, grâul, rapiţa au fost calamitate în proportie de 90-100%. Preţurile încă se menţin foarte, foarte sus. De exemplu, la floarea-soarelui vindem astăzi în nordul ţării tona cu 2.600- 2.700 de lei, iar media ultimelor doi, trei ani a fost nu mai mult de 1.350-1.400”.

Nu vor putea supravieţui

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare a tras un semnal de alarmă în luna februarie, avertizând că se impune adoptarea unor măsuri de sprijin cât mai rapid pentru exploataţiile agricole care lucrează teren agricol în estul şi sud-estul ţării şi care, la sfârşitul anului trecut, înregistrau scăderi cu până la 70% ale cifrei de afaceri comparativ cu perioada corespunzătoare din 2019.



Slab capitalizate, spun reprezentanţii Alianţei, multe dintre aceste afaceri din agricultură nu-şi vor putea plăti creditorii, nu vor putea accesa alte surse de finaţare pentru a relua procesul de producţie şi, în final, nu vor putea supravieţui, deşi sunt cele care furnizează bunul public cel mai de preţ, securitatea alimentară a populaţiei.





Cele patru organizaţii reunite în Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare, partener de dialog social recunoscut în procesul de reprezentare a fermierilor, fac în continuare demersuri pentru ca autorităţile statului să găsească urgent soluţii concrete pentru ieşirea din situaţia fără precedent în care se află fermierii din zonele afectate grav de seceta din anul 2020.

Producţii-record în 2019

În 2019, România s-a plasat pe primul loc în UE atât în ceea ce priveşte producţia de floarea-soarelui, cât şi suprafaţa cultivată. Anul trecut s-a înregistrat o scădere de 28% a producţiei de floarea-soarelui, până la 2,24 milioane de tone, ceea ce a redus exporturile României cu 37%. Seceta de din 2020 a afectat puternic şi recolta de floarea-soarelui a celorlalţi mari producători europeni, precum Franţa şi Ucraina.



Potrivit Ministerului Agriculturii, cantitatea de sămânţă de floarea-soarelui importată în toamna anului trecut şi primăvara acestui an este de 3.677 tone şi provine din SUA, Turcia şi Serbia. Cu o recoltă de 3,4 milioane tone în 2019, România s-a plasat pe primul loc în Uniunea Europeană atât în ceea ce priveşte producţia, cât şi suprafaţa cultivată.

Vă mai recomandăm şi: