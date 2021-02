De ce dispar iarna legumele româneşti din pieţe. Preţuri duble în sezonul rece pentru trufandale

Ministerul Agriculturii vrea să stimuleze producţia în sere, după ce România a ajuns să importe legume de peste o jumătate de miliard de euro într-un singur an, pentru a asigura necesarul de consum. Programul 'Tomata' va fi modificat şi se va extinde şi la alte legume cultivate în spaţii protejate.





Mulţi agricultori spun că nu îşi permit să cultive aceste legume în sere şi solarii în sezonul rece din cauza costurilor mari cu încălzirea. Cei care ajung să continue producţia şi iarna se lovesc de costuri ridicate. Astfel că, preţurile legumelor sunt duble în toiul iernii, dar şi cheltuielile agricultorilor sunt la fel de mari.

În această perioadă, cheltuielile cu încălzirea serelor sunt enorme, spune Titi Buzăianu, un producător cu peste 25 de ani de experienţă. Alături de familie, acesta lucrează peste 3.000 de metri pătraţi în satul Oltina, comuna Unirea, iar întreţinerea cu cele 5 sere poate sări de 2.000 de lei pe lună.

Puţine legume româneşti pe tarabe, iarna FOTO I.S.

„Când temperatura scade sub cinci grade, ai nevoie de sursă de căldură. Aşa că şi preţurile sunt mai mari. Nu ne permitem astfel de costuri. Pentru răsăduri folosim încălzire şi ne costă 20 de lei pe zi, pentru 50 de metri pătraţi. Gândiţi-vă la toate solariile cât ar ajunge, e foarte mult. Iarna cultivăm doar ceapă, ridichi şi salata. Sunt rezistente, chiar dacă îngheaţă puţin îşi revin”, explică producătorul.





Marfa este comercializată în Piaţa Orizont din Călăraşi, la preţuri mult mai ridicate decât în sezon. Salată, ceapă şi usturoi verde sau spanac sunt trufandale de primăvară pe care le găsim şi acum în pieţe, pe tarabe, însă, ce-i drept, la un preţ dublu. Dacă primăvara salata verde este undeva la 1,5 lei, acum o găsim în piaţă la 3 lei.

Salata şi ridichiile româneşti pot fi găsite în pieţe şi iarna FOTO I.S.

Ceapa este vândută cu 1,5 lei legătura, ridichile cu 2 lei, iar guliile cu 3 lei bucata. Şi spanacul este mai scump decât în plin sezon: între 10 şi 15 lei kilogramul. Abia din luna martie, în piaţă vor ajunge şi roşii şi ardei româneşti, de seră. Din păcate, în magazine, legumele autohtone ocupă doar 10 la sută, în timp ce rafturile sunt pline de marfă de import. Acum, pieţele sunt invadate de produse din import: roşii, ardei, dovlecei, castraveţi, cu preţuri cuprinse între 6,5 lei kilogramul şi 9 lei.

Un nou program pentru agricultori

Ministrul Agriculturii anunţă un nou program pentru cultivarea legumelor în spaţii protejate. Programul 'Tomata' va fi modificat.







România a importat o cantitate de legume de 6 ori mai mare decât a exportat în 2019, conform celor mai recente date oficiale. Pentru a asigura necesarul de consum al populaţiei, România a importat în decurs de un an legume în valoare de peste jumătate de miliard de euro, arată cele mai recente statistici oficiale. Noul program pentru cultivarea legumelor în spaţii protejate va fi definitivat în perioada următoare.





Roşii gustoase din...import FOTO I.S.

Programul «Tomata» a consumat în patru ani 172 de milioane de euro, iar efectul lui nu a mai venit, a anunţat Adrian Oros, ministerul Agriculturii.





„Importurile au crescut în fiecare an, iar acolo unde am fost sesizaţi, am verificat şi ne-am dat seama că programul era atât de prost gestionat, încât putea fi foarte uşor fraudat. Doar la o simplă verificare, la Olt, am găsit anul trecut 417 dosare fictive, dar cel mai important lucru care ne-a făcut să îl extindem este că majoritatea legumicultorilor, membrii şi liderii asociaţiilor au spus: Domnule ministru, numai tomate există? De ce nu faceţi un program de sprijin al legumelor în spaţii protejate?”, a declarat Oros.

Legume aduse din străinătate FOTO I.S.

El a subliniat că în următoarea perioadă vor exista consultări pe fiecare măsură care urmează să fie lansată „atât cu bani de la buget, cât şi din banii Programului Naţional Strategic pe perioada de tranziţie”.





„Împreună cu legumicultorii vom stabili care anume dintre legume vor intra în acest program «Legume în spaţii protejate». Legumicultorii ştiu că, în continuare, se va derula sprijinul cuplat vegetal de 4.880 de euro pe hectar pentru legume în spaţii protejate şi de aproximativ 1.800 de euro la tomate pentru procesare. Sunt măsuri care se continuă şi merg în paralel cu acest program”, a adăugat ministrul. Oficialul a mai declarat că ministerul derulează un proiect, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, de mare interes pentru partea de trasabilitate şi integritate alimentară.

Rezistente la frig, ridichiile umplu tarabele FOTO I.S.

