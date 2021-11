Comuna care se gospodăreşte cu bani proprii. Primar: Colectăm impozite în proporţie de 90%

”Nu este o perioadă uşoară pentru noi, pentru primari, mai ales că din cei 6% de la Consiliul judeţean, comuna Dragalina a primit, la fiecare şedinţă, zero şi nu ştiu de ce. Probabil e o chestiune personală.

Noi, la Dragalina, încercăm să ne descurcăm cu fondurile noastre, proprii, am reuşit anul acesta să atragem o investiţie de 6 kilometri de reţea de gaz, deja finalizată, cu branşamente, gratuită pentru populaţie. La Bucureşti, la Distrigaz, se află în licitaţie încă 6 kilometri de reţea de gaz în satele Dragalina şi Drajna Nouă.

Avem proiecte depuse foarte multe, în licitaţie la CNI, de exemplu, zilele trecute am predat amplasamentul pentru o bază sportivă Euro2020 tip 1. La Liceul Duiliu Zamfirescu, dar şi la şcoala cu cel mai mare număr de copii din judeţ, avem peste 1300 de copii, am reuşit să facem racord la gaze, şi avem promisiune pentru anul viitor şi în legătură cu Şcoala din Constantin Brâncoveanu, am reuşit să amenajăm 3 terenuri sintetice în incinta instituţiilor de învăţământ, avem o nouă grădiniţă cu program prelungit, cu cantină proprie, a explicat primarul.

De asemena, administraţia locală are în licitaţie la CNI şi un obiectiv de lucrări de primă urgenţă, reabilitarea unor drumuri unde sunt probleme cu inundaţiile. "Tot în aceeaşi zonă, pe fonduri proprii, vom închide proiectul prin care am realizat un sistem de drenaj şi de evacuare la timp a apei când sunt precipitaţii abundente. Avem un proiect şi către Consiliul judeţean, mi s-a spus că avem bani în excedent. Da, într-adevăr primăria Dragalina are bani în excedent, de anul trecut, dar acei bani sunt repartizaţi pentru cofinanţări şi avem bani în excedent pentru că muncim, ne colectăm taxele şi impozitele în proporţie de 90 la sută.”, a declarat edilul liberal.

