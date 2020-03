Centrul de terapie de 420.000 de euro pentru copiii cu autism şi Sindrom Down va fi gata la vară. Clădirea a fost ridicată la "roşu"

Centrul pentru copiii cu autism va fi gata în vara acestui an FOTO Facebook/Eduard Grama

Investiţia se ridică la 420.000 de euro, dintre care contribuţia autorităţilor judeţene este de 63.000 de euro. "Continuăm lucrările la Centrul de Zi pentru copii cu Sindrom Down şi tulburări de spectru autist. Obiectivul va fi finalizat în vara acestui an. Astfel, 300 de copii care suferă de autism sau Sindrom Down din Călăraşi şi împrejurimi vor avea o nouă casă. Centrul de terapie destinat acestor copii este realizat cu Fundaţia Sera, partenerul nostru în acest proiect. Sunt sigur că împreună le vom face o mare bucurie copiilor şi familiilor lor care au nevoie să ştie că le suntem aproape", a anunţat Eduard Grama, directorul Direcţiei de Dezvoltare şi Relaţii Internaţionale din cadrul CJ Călăraşi.

"Va fi un Centru de zi în care copilul va fi îngrijit doar pe durata zilei. În mod normal va avea o capacitate de 36 de copii / zi cu funcţiunile esenţiale pentru reabilitare: kinetoterapie, hidroterapie, educaţie specială, logopedie, consiliere psihologică,” a explicat Bogdan Simion, director executiv al Fundaţiei SERA.

Consiliul Judeţean Călăraşi a pus la dispoziţia Fundaţiei SERA, anul trecut, terenul pe care s-a ridicat clădirea. "Împreună cu Fundaţia SERA am reuşit să demarăm acest proiect care va avea o valoare totală de 420.000 de euro, fiind vorba de 500 mp de construcţie. Contribuţia Consiliului Judeţean este de 63.000 de euro, iar a Fundaţiei SERA, de 357.000 de euro. Utilităţile, drumul şi toate celelalte obiective care nu sunt incluse în proiect vor fi preluate de Consiliul Judeţean ca să putem asigura punerea în funcţiune a acestui proiect” a declarat preşedintele CJ Călăraşi, Vasile Iliuţă.

„La cererea Consiliului Judeţean, Fundaţia SERA va construi un Centru de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, atât pentru cei din centrele şi asistenţa maternală a Direcţiei cât şi pentru cei care provin din cadrul familiilor din comunitate, ceea ce înseamnă Călăraşiul şi periferia. Pentru noi este al 52-lea centru de recuperare pentru copiii cu handicap pe care-l facem în ţară alături de Consiliile Judeţene şi Direcţiile Generale de Asistenţă Socială”, declara Bogdan Simion, anul trecut, la începerea proiectului.