Tinerele care prosperă dintr-o afacere cu plante decorative de apartament: „Luăm comenzi doar pe pagina de Facebook“

La numai 25 de ani, buzoianca Andreea Claudia Bunea a pus bazele unei mici afaceri inspirate de lucrarea sa de licenţă, plantele suculente, pe care le aranjează în ghivece personalizate.

Andreea îşi cultivă singură plantele pe care ulterior le trasformă în adevărate opere de artă. În balconul ei, plantele de Echeveria, Ceropegia, Kalanchoe şi Sedum se pregătesc să devină cadoul perfect. Multe dintre suporturile în care Andreea vinde aranjamentele, inclusiv recipientele din sticlă pentru terarii, le comandă pe internet sau le cumpără din magazine specializate. Fiecare aranjament îi ia cam 20 de minute.

„De la plantele-mamă pe care le cresc în ghivece mai mari, clasice, iau butaşi de plante suculente pe care îi pun în diferite vase. Realizez terarii de sticlă cu aceste plante deosebit de frumoase. Aici se pretează foarte bine Echeveria Purple, foarte apreciată, şi speciile de Sedum sau Senecio. Cele mai apreciate de clienţi sunt aranjamentele în suport de lemn în formă de inimioară, pentru că au şi multe specii de plante şi flori“, spune Andreea.

Povestea de dragoste dintre Andreea şi plantele suculente a început încă din facultate. „De această pasiune m-am agăţat mai serios în urmă cu un an, după ce am terminat Facultatea de Horticultură. Dar am început să îmi achiziţionez plante şi să le înmulţesc încă din anul întâi de facultate. Iată că sunt vreo patru ani de când cresc plante suculente“, mărturiseşte Andreea, care acum este inginer horticultor.

În facultate a învăţat totul despre plantele suculente şi, la un moment dat, a decis să transforme pasiunea într-o sursă de venit. Din mâinile sale ies superbe minighivece, rame cu plante suculente, sau chiar becuri decorate cu plante, toate fiind decoraţiuni ce conferă un aer vesel chiar şi celor mai mici apartamente de bloc.

Plantele suculente sunt originare din zonele geografice cu un climat secetos. Cele mai multe specii provin din Asia, Africa şi America. În ţara noastră sunt crescute ca plante de apartament, deoarece nu rezistă afară, la frig, în perioada de iarnă.

Caracteristica principală a acestor plante, explică Andreea, este conţinutul mare de apă din frunze, de unde şi denumirea de plante „suculente“. „Majoritatea plantelor suculente fac parte din familia Crassulaceae. Caracteristica lor principală este că înmagazinează foarte multă apă în frunze, în tulpini. De aceea li se spune şi plante suculente. Sunt rezistente la secetă, la condiţiile de deşert, precum cactuşii“, spune buzoianca de 25 de ani.

Aceste plante se udă foarte rar, în schimb, sunt foarte mari iubitoare de lumină. Sunt dependente de razele soarelui, care este principalul responsabil pentru coloritul frunzelor. În funcţie de specie, plantele suculente au o gamă foarte bogată de culori, de unde se trage şi frumuseţea acestora. „E bine de ştiut că au nevoie de foarte multă lumină. Ideal este să fie amplasate pe pervaz, lângă geam, sau afară, pe o terasă însorită, vara. Iarna suferă câteva modificări din cauza lipsei de lumină şi a nopţilor lungi şi atunci îşi pierd din culoare şi se alungesc. Sfatul e să le asigurăm un minimum de lumină“, recomandă Andreea Claudia Bunea.

De aproape un an, tânăra vinde aranjamentele la târguri de profil şi în meduil online, la preţuri pentru toate buzunarele. Andreea a constatat că cei mai mulţi cumpărători sunt tineri, la început de drum în viaţă.

„În ultimii ani, plantele suculente au început să fie la modă în aranjamente, buchetele miresei, bijuterii florale, mărturii pentru nunţi. Se spune că sunt aducătoare de noroc şi de accea e bine să fie prezente la început de drum într-o căsnicie. Pentru că nu avem un magazin, deocamdată, luăm comenzi doar în online, pe pagina de Facebook Suculent Art Buzău, iar preţurile încep de la 10 lei, ghivecele mici, până undeva la 140 de lei, un terarium mai mare“, precizează buzoianca.

CELE MAI CĂUTATE FLORI RĂMÂN ORHIDEELE ŞI MUŞCATELE

Pe de altă parte, Cristina şi Marina, două tinere mămici, sunt şi ele, de câteva zile, proprietare de florărie. S-au asociat ca să le ofere clienţilor o experienţă unică atunci când vine vorba de libertate şi creativitate. Îndrăgostite de frumuseţea şi delicateţea florilor, cele două prietene s-au gândit să îşi îndeplinească un vis mai vechi, născut încă din copilărie, când petreceau împreună mult timp în natură.

Experienţa Cristinei în vânzări şi lucrul cu publicul, precum şi experienţa de aproape un deceniu a Marinei în domeniul florăriilor le-au dat celor două buzoience imboldul să îşi deschidă mult visata afacere. Mai întâi, Cristina şi Marina s-au apucat de recondiţionat mobilier vechi, au căutat obiecte de decor deosebite. Acum, florăria lor le oferă buzoienilor un concept nou ce îmbină clasicul cu elegantul şi bunul gust. Au botezat-o „Poeme Boutique“, pentru că oferă un ambient deosebit.

Florăria celor două tinere promoveze un stil de viaţă eco-friendly, aşa cum anunţă şi pe pagina de Facebook. De aceea, le oferă posibilitatea clienţilor să refolosească recipientele vechi în care au primit sau au dăruit flori, dându-le o nouă viaţă şi culoare.

Chiar dacă e prezent pe piaţa florăriilor din Buzău de numai o lună, localul celor două tinere întreprinzătoare a atras deja mulţi clienţi fideli. „La mare căutare sunt florile în ghiveci care rezistă mai mult dect cele tăiate. Avem o gamă largă de plante în ghivece, iar în general, clienţii aleg să meargă pe orhidee, muşcate, flori mai comune. Caută atât floarea, cât şi ghiveciul deosebit. Noi încercăm să încadrăm floarea în suporturi pe care le doresc clienţii. Cei mai în vârstă aleg ghivecele, pentru că pun preţ pe rezistenţa lor“, spune Marina.

Florăria deţinută de Cristina şi Marina are şi un slogan: „Dăruieşte cu Poeme“. Tinerele întreprinzătoare îşi îndeamnă cumpărătorii să îşi aplece ochii şi spre cei mai nevoiaşi. Dacă florile pot aduce veselie în sufletul unei femei, spun ele, atunci şi un bănuţ lăsat într-o urnă pentru donaţii poate aduce speranţă pentru un copil sau un adult aflat în necaz.