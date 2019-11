Cum au devenit doi soţi din Buzău afacerişti la 60 de ani. Stimulentul care i-a convins să se întoarcă în ţară

Victoria Mititelu este absolventă de Politehnică şi a lucrat mulţi ani în industria uşoară. Inginera în vârstă de 60 de ani a decis, în urmă cu cinci ani, să renunţe la slujba din ţară pentru a-şi găsi un loc de muncă mai bine plătit în altă ţară.

”A fost o cădere a domeniului în care lucram şi eram cu familia într-o situaţie dificilă, mai ales că trebuiau susţinute ambele fete la facultate, aveam împrumut în bancă. Eu eram plătită atunci când am plecat, în 2014, cu 1.500 de lei pe lună. Deci am plecat dintr-o situaţie dificilă”, povesteşte Victoria Mititelu.

Împinsă de greutăţile cotidiene, Victoria a căutat soluţii în Italia, unde i s-a ivit un job ca îngrijitoare la o bătrână. ”Am plecat în octombrie 2014 ca badantă, deci nu pe meseria mea. Pot spune că experienţa din Italia a fost una benefică şi simt că am câştigat ceva din asta. În Italia, am văzut altă civilizaţie şi acolo mi-a venit şi ideea unei afaceri de familie”, spune Victoria.

Familia Mititelu se numără acum printre beneficiarii fondurilor nerambursabile, de 40.000 de euro, acordate prin Diaspora Start-up unor români care s-au întors din străinătate pentru a-ş deschide mici afaceri în România.

”Despre proiect, fiica mea mi-a dat sugestia şi detaliile. Procedura nu a fost foarte dificilă. În orice pas am fost ajutată; dacă aveam o întrebare, mi se răspundea. Şi acum, la implementare, mă simt foarte ajutată. Primul pas a fost înscrierea, participarea la cursuri online, foarte complexe, unde am învăţat să fac şi planul de afaceri. Erau filmuleţe care explicau cum se completează bugetele”, spune Victoria Mititelu, antreprenor.

Mai precis, Victoria şi soţul ei, Tomiţă, amenajează un atelier de confecţii metalice în curtea pe care o deţin pe strada Transilvaniei, din municipiul Buzău. Au gândit proiectul în această direcţie, deoarece confecţiile metalice sunt domeniul în care a activat soţul Victoriei.

”Am lucrat confecţii metalice, însă numai la dimensiuni mici, gospodăreşti. Cu sculele pe care le voi lua prin acest proiect, sper ca afacerea să devină de dimensiune medie, eficientă. Am cumpărat un aparat de sudură performant şi deja ne-am extins cu oferta. Lucrăm acum la extinderea bucătăriei unui restaurant, o lucrare nu foarte mare, dar care este genul de proiect pe care îl dorim”, spune Tomiţă Mititelu.

Ideea de a porni o afacere i-a venit Victoriei în timpul şederii în Italia. ”Prima dată am stat într-o localitate rurală, la Sarnano, unde fiecare magazin sau brutărie era o afacere de familie. Dimineaţa era fratele cel mare, apoi fratele cel mic, sau chiar toţi membrii familiei. Toţi erau implicaţi. Am zis că o astfel de afacere ne-ar putea relansa viaţa”, spune Victoria Mititelu.

La 40.000 de euro se ridică investiţia în atelierul de confecţii metalice. Familia Mititelu a primit deja 30.000 de euro, din care se dotează cu aparatură şi ustensile şi construiesc o hală. Până în martie 2020, vor primi şi restul de 10.000 de euro. Urmează încă lase luni de monitorizare a afacerii.

”Am început cu lucrări mai mici şi mai migăloase, apoi cu cele mai grele de confecţii metalice, cu profile mai mari şi mai grele, mai bine plătite. Vrem să luăm utilaje mai performante, de putere mai mare, ca să putem face lucrări mai consistente, cu valoare mai mare”, spune Tomiţă Mititelu.

”Soţul meu e pasionat de confecţii metalice. El are acasă o mulţime de ustensile, le avea deja, iar eu mă pricep la acte, la partea tehnică, fac devize, tot ce e necesar. Obiectul de activitate este un atelier de confecţii metalice. Deci, o parte dintre lucrări se vor desfăşura în atelier, partea de uzinaj, şi o parte în şantier, partea de montaj. Am reunit cumva competenţele noastre şi posibilităţile pe care le oferă locul”, completează Victoria Mititelu.

Dacă la început avea temeri în privinţa comenzilor, Victoria constată acum că nu poate face faţă comenzilor care vin în avalanşă.

”Eu o văd cu cel puţin patru, cinci angajaţi, pentru că se derulează prea greu în doi, trei. Am observat că există această criză a forţei de muncă, despre care citeam în Italia, dar nu credeam că este chiar aşa. Există însă un revers: pentru că nu este forţă de muncă, există în schimb lucrări, adică solicitanţi. Nu mă aşteptam. Eu am zis că până devine firma cunsocută va fi o problemă, dar am găsit comenzi imediat de nu facem noi faţă”, spune Victoria Mititelu.

Familia de antreprenori are gânduri mari pentru afacerea pornită cu ajutor de la stat. Vrea să angajeze patru sau cinci tineri, pe care să-i pregătească în meseriile de sudor sau lăcătuş mecanic, care să permită extinderea capacităţii de producţie.