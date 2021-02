Bătaia de la crâşmă dintre primarul şi viceprimarul din Beceni, Buzău, relatată chiar de protagonişti VIDEO

Adrian Burlacu, primarul liberal din Beceni, a ajuns miercuri seară la Urgenţe, bătut măr chiar de către viceprimar. Este vorba despre social-democratul Laurenţiu Constantin, fostul primar.

Actualul primar din Beceni îl acuză pe Laurenţiu Constantin că l-a ademenit într-un local, unde l-a sechestrat câteva zeci de minute şi l-a bătut cu pumnii şi cu picioarele.

La rândul său, vicele acuzat că şi-a agresat şeful spune că altercaţia a pornit de la băutură.

Acesta recunoaşte că au consumat câteva pahare cu alcool, după o recepţie, apoi s-au mutat în restaurantul din vecinătatea primăriei.

Laurenţiu Constantin spune că scandalul ar fi pornit între primar şi tânărul care-i însoţea, Dragoş Bobocel, viceprimarul intervenind doar să-i despartă.

”Eu am mers la toaletă, apoi i-am găsit cu scaune rupte, sticle sparte pe jos. Eu am intervenit să-i despart. Eu nu am dat în el. Se face prea mult tam-tam de la o îmbrânceală”, spune Laurenţiu Constantin.

După ce a fost bătut, primarul comunei Beceni a ajuns cu ambulanţa la Spitalul Judeţean Buzău, unde a fost internat. La o primă evaluare medicală, victima a suferit un traumatism cranio-cerebral si un traumatism abdominal.