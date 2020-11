Şeful UPU Buzău: „Nu veniţi la noi pentru că nu aveţi gust şi miros. Asta nu e o urgenţă medicală“

Spitalul Judeţean se confruntă cu o avalanşă de prezentări, situaţie care îl determină pe şeful UPU să-i roage pe buzoieni să fie înţelegători. Altfel: „O să cădem şi noi, să ne infectăm pentru a doua oară”, spune dr. Adrian Zoican, şeful Unităţii de Primiri Urgenţe din Spitalul Judeţean Buzău.

Medicul precizează: „Dacă anul trecut, când eram doi doctori la 50 de pacienţi, erau rău, imaginaţi-vă cum e acum. Pe lângă cei 50, mai avem încă 20-30 la cort afară. În plus, aştia care am rămas pe baricade suntem obosiţi, am ajuns şi noi la limită. Există riscul, pe fondul acestei epuizări, să cădem şi noi, să ne infectăm pentru a doua oară”.

Dr. Zoican arată că unitatea funcţionează cu personal redus: unul dintre doctori este în concediu medical, iar un altul se află în concediu pentru a susţine rezidenţiatul. ”Am avut şi a treia colegă indisponibilă, bolnavă de Covid, a revenit de câteva zile, dar e încă slăbită. Nu putem acoperi toate gărzile, situaţia e nasoală”, afirmă Zoican.

Medicul care conduce unitatea în care sunt tratate urgenţele medicale din tot judeţul lansează o rugăminte către buzoieni de a nu mai veni la UPU dacă nu au o urgenţă. „Ne trezim în UPU cu oameni care ne spun că nu mai au gust şi miros. Asta nu e o urgenţă medicală. Unii ne spun că au fost trimişi la noi de medicii de familie. Nu ştiu dacă e aşa, dar n-ar trebui să se întâmple, suntem şi aşa supra-aglomeraţi de cazurile care au cu adevărat nevoie de ajutor medical”, declară Zoican.

Dr. Adrian Zoican Foto Iulian Bunilă

În luna august, medicul Adrian Zoican anunţa pe Facebook că a fost diagnosticat cu COVID-19 şi le cerea tuturor celor care au intrat în contact cu el să se testeze.

Dacă situaţia va evolua ca până acum, în municipiul Buzău se va aplica, în curând, scenariul roşu, însemnănd închiderea tuturor şcolilor, restaurantelor şi barurilor, precum şi obligativitatea purtării măştii de protecţie oriunde pe stradă.