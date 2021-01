Îmbrânceli şi pumni, la săniuş, între familiile actualului şi fostului primar dintr-o comună buzoiană VIDEO

Incidentul s-a produs, duminică după-amiază, pe o culme din comuna Bisoca, pe care localnicii de pe Valea Slănicului o transformă în pârtie pentru sanie când ninge. Unul dintre tinerii care susţin că au fost agresaţi de primarul din Beceni povesteşte că, ajunşi aproape de zona Lacuri din comuna Bisoca, s-au intersectat pe drum cu Adrian Burlacu, primarul comunei Beceni, angajatii lui, unii dintre consilierii PNL şi familiile acestora. „Fară să ne salutăm sau să schiţăm un anumit gest, aceştia se uită insistent la noi, dar ne vedem de drum”, susţine Ovidiu Constantin, fiul fostului primar din Beceni, Laurenţiu Constantin, în prezent viceprimar. Grupul lui Ovidiu s-a deplasat în jur de 500 de metri, până la terminarea drumului, într-o zonă izolată, înconjurată de pădure şi parchează maşina. Doi dintre ei merg la plimbare prin zonă cu ATV-ul, iar la vehicul au rămas doi băieţi, Ovidiu şi Dragoş, mama lui Ovidiu şi iubita acestuia. ”În jurul orei 15:30, patru indivizi se apropie de maşină, primarul Adrian Burlacu, fratele acestuia, un cunoscut om de afaceri din comună, şi doi angajaţi de-ai lor. Adrian Burlacu începe o «conversaţie» spunând «ce faceţi băieţi?», iar apoi îi aplică un pumn lui Ovidiu, după care fratele primarului, Florin Burlacu, îl atacă pe Dragoş. În acest timp, iubita lui Ovidiu primeste o palma «din greşeală» din partea primarului, mama acestuia intervine să aplaneze conflictul, dar aceştia nu încetează, ba chiar o îmbrâncesc şi pe dânsa”, acuză cei din tabăra fostului primar. După incident, cei care declară că au fost agresaţi au sunat la numărul de urgenţă 112 şi au cerut un echipaj de poliţie pentru că, susţin ei, atacatorii blocaseră drumul de acces. ”Poliţiştilor din zonă le-a fost greu să ajungă la locul incidentului din cauza zăpezii, neavând masinaă 4x4 în dotare, dar au reuşit să ia legătura cu primarul, iar apoi ne-au înştiinţat că putem pleca în siguranţă. Un primar bătăuş nu este un exemplu pentru societate. Un partid care vrea susţinerea tinerilor, care promovează libertatea şi libera exprimare nu ar trebui să primească un astfel de om”, transmit apropiaţii fostului primar din Beceni. La rândul său, Adrian Burlacu, primarul acuzat că şi-a lovit consătenii, susţine că tinerii din anturajul fostului primar ar fi venit special în Bisoca pentru a provoca un scandal. Apucase să posteze pe Facebook poze din locul în care se distra împreună cu soţia, cei doi copii şi câţiva prieteni. El susţine că întregul scandal se vrea a fi o intimidare organizată de fiul fostului primar. Primarul recunoaşte că au existat altercaţii, însă numai sub forma unor îmbrânceli. Pe înregistrarea făcută din tabăra cealaltă, este surprinsă însă o lovitură cu pumnul administrată de fratele primarului spre adversarul său după care protagoniştii se iau la trântă.

Adrian Burlacu spune că filmuleţul surprinde finalul confruntării, când fratele său îl pune la pământ pe unul dintre prietenii lui Ovidiu Constantin, fiul fostului primar, nu şi provocările lor.

”Noi ne aflam deja pe pârtie cu copiii şi alţi apropiaţi când şi-au făcut apariţia ATV-urile şi maşinile de teren ale domnului Constantin, fostul primar al comunei. Mai mult de atât, copiii s-au speriat destul de rău când aceştia au început să facă drifturi. La rugămintea de a-şi vedea de drumul lor, aceştia au arătat semne obscene şi au adresat cuvinte greu de reprodus în faţa copiilor şi a soţiilor noastre. Înainte de a fi primar, sunt tata a doi copii mici şi soţ, aşa că este normal să îmi protejez familia când copiii de bani gata ai fostului primar îşi dau în petec şi îmi jignesc familia”, este punctul de vedere al primarului din Beceni.

Burlacu susţine că nu a existat o bătaie, ”ca dovadă că nici politia nu a considerat că trebuie să se deplaseze la faţa locului”.

”De când am ajuns la Primărie am început sa verific lucrările şi contractele din trecut făcute de fostul primar deoarece acesta s-a opus în Consiliul Local unui audit extern. Am descoperit mai multe nereguli şi am făcut mai multe plângeri, tocmai de aceea fostul primar şi familia sa încearcă sa ma intimideze, să provoace astfel de întâmplări. Îi anunţ ca oricâte ameninţări voi primi, nu mă voi opri din a descoperi neregulile făcute în trecut”, a declarat primarul Adrian Burlacu.

Ambele părţi implicate în scandalul de la Bisoca şi-au anunţat intenţia de a depune plângeri la poliţie. Adrian Burlacu este la primul mandat de primar, la Beceni, din partea PNL, iar Laurenţiu Constantin, de la PSD, a devenit viceprimar.