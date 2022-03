Cum se distrează braşovenii pe seama ştirii false a propagandei ruse, cum că Zelenski ar fi în oraşul lor

Agenţia de presă Ria Novosti din Rusia a susţinut, marţi, că preşedintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, nu ar fi la Kiev, ci la Braşov. Ruşii au speculat şi faptul că 14 elicoptere ucrainene au sosit la ICA Ghimbav, pentru verificări. Imediat, pe reţelele sociale din oraşul de la poalele Tâmpei au început glumele pe acest subiect.

„Panini or Andos, what do you think?” (Panini sau Andos, ce credeţi?, cu referire la două fast-food-uri din Braşov), este comentariul la o fotografie trucată cu preşedintele ucrainean pe strada Mureşenilor din Braşov, cu Biserica Neagră pe fundal. „Merge spre berăria Ciucaş”, a comentat un braşovean.

„Să-i facem şi nişte recomandări turistice, dacă tot a poposit pe aici!”, spune un alt comentariu, completat de o observaţie a unui alt braşovean: „Au uitat să pună zăpada!”, deoarece la Braşov a nins în fiecare zi în această lună şi, în realitate, este zăpadă peste tot în oraş, una din dovezile clare că fotografia este contrafăcută.

„Au uitat să-l îmbrace. La Braşov e mereu frig ca naiba... Nu poţi să stai într-o flendurea cu fermoar”, a remarcat o altă persoană.

Nu este singura imagine fake provenită din Rusia. Zilele acestea a apărut o discuţie a lui Vladimir Putin cu mai multe stewardese. Când au analizat imaginile, specialiştii au observat că mâna preşedintelui rus trecea printr-un microfon dintr-o parte în alta, semn clar că au fost suprapuse două imagini din filmări diferite.

