Asfaltare cu saci de gunoi şi arzător pentru pârlit porci, în Braşov. Prima groapă în asfaltul proaspăt a apărut după 24 de ore FOTO/VIDEO

„O nouă metodă de turnare a covorului asfaltic reciclat, conform normelor europene! O echipă cu adevarat profesionistă! Anul 2022, doar la noi este posibil aşa ceva! RUŞINE! Dumnezeu sa binecuvânteze Codlea şi codlenii”, a scris pe 17 februarie Constantin Dumitrescu, pe pagina sa de Facebook, alături de un video ce a devenit viral imediat.

„Asfaltare în 2022, în municipiul Codela, din saci de gunoi. Aşa se face asfaltarea corect în municipiul Codela. Uitaţi, materialul folosit: saci de gunoi şi apoi încălzire cu pârlitoarea. Asta e ţara în care trăim, da? Noi plătim taxe şi impozite şi venim cu maşina peste o săptămână şi este la fel. Fără nicio ruşine", se aude bărbatul în filmare.

A doua zi, braşoveanul a fost să verifice lucrarea, dar la doar 24 de ore distanţă, bărbatul a filmat prima groapă care s-a creat în petecul de asfalt proaspăt turnat. Mai mult, acesta a verificat şi restul lucrării, descoperind că asfaltul nu era tasat, iar bucăţi de bitum se desprindeau la o simplă lovitură cu piciorul.

„Cum bineînţeles mă aşteptam, se pare că am avut dreptate! După o reparaţie de mântuială, «asfaltul» a cedat la nici 24 de ore. Încercăm să minţim cetăţenii, să ne sustragem de la un răspuns concret. Vorbim de asfalt turnat la rece când defapt noi am folosit nişte resturi de asfalt finit rămas probabil după o frezare mai veche. Dacă tot faci un lucru, chiar şi provizoriu, măcar fa-l corect! Nu se vrea circ, consider că nu aberez prin respectivele postări ale mele, doar am vrut sa atrag atenţia că cetăţenii văd ce se întâmpla şi care este realitatea, cu părere de rău! Doamne ajuta!", a scris acesta într-un mesaj care însoţeşte mai multe imagini de la locul lucrării.