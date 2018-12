VIDEO Cum şi-a desfiinţat un politician colegii ipocriţi: „La spital n-au pastile, iar noi stăm şi ne dăm diplome de excelenţă“

Consilierul judeţean Ovidiu Nechita (PNL) a sancţionat public o acţiune a Consiliului Judeţean Brăila, care a acordat mai multe diplome de excelenţă unor foşti şi actuali aleşi judeţeni.

După ce a primit, la rândul său, o astfel de diplomă, Ovidiu Nechita i-a înapoiat-o preşedintelului CJ Brăila, Francisk Chiriac, criticând apoi dur atitudinea colegilor săi, despre care a spus că îşi acordă singuri diplome de excelenţă, în condiţiile în care nu au făcut nimic care să justifice primirea unei astfel de distincţii.

”Este o insultă la adresa celor care ne-au votat pentru că simplul fapt că eşti ales în Consiliul Judeţean nu înseamnă că trebuie să primeşti o diplomă de excelenţă. Sunt foarte mulţi dintre consilierii judeţeni de aici care nici măcar o dată nu au spus măcar un cuvânt. Nu cred că este normal ca noi, cei care reprezentăm Consiliul Judeţean în acest moment, să primim aceste diplome de excelenţă atât timp cât drumurile sunt vai de mama lor, astăzi am fost la spital şi am văzut iarăşi că nu au medicamente, iar noi în această seară ne dăm diplome de excelenţă? Punctul meu de vedere este că mulţi de aici nu au cum să primească o diplomă de excelenţă. Consider că din 1992 până acum judeţul este într-o adevărată prăbuşire, iar noi stăm şi ne dăm diplome de excelenţă”, a declarat consilierul judeţean Ovidiu Nechita.





Din sală, cineva l-a întrebat zeflemitor pe alesul judeţean de la ce partid este, iar alţi consilieri judeţeni i-au spus că ceea ce spune este doar opinia sa personală şi ar fi bine să îşi vadă de treabă.

Momentul a fost filmat, iar imaginile nu au rămas fără reacţie în mediul online. Sute de români şi-au exprimat aprobarea pentru gestul consilierului judeţean.

”Uite o filmare care te unge la suflet. Pacat ca aşa oameni sunt foarte puţini în ziua de azi! Îţi închipui unde am fi, dacă am avea aşa prim-ministru?? Bravo, omule! În sală sunt toţi consilierii judeţeni ai Brăilei din ultimii 26 de ani”, susţine un bărbat.

”Prea puţini ca el, nu vedeţi ce revoltaţi sunt toţi rataţii aia? Li se cuvin. Ce să facă cu ele? Nici ei nu ştiu, dar dacă e ceva de luat... Pentru ce? Pentru dezinteres şi aroganţă probabil. Sunt sigură ca mulţi din Brăila nici măcar nu ii cunosc”, susţine o doamnă.

”Respect pentru omul care a luat atitudine, dar din păcate hoţii şi cei ce îşi umflă conturile ne depăşesc numeric. Păcat!”, concluzionează un alt bărbat.