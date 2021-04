Green Boat, o barcă radiocomandată care poate diminua poluarea, inventată de un elev de clasa a opta din Brăila

Cristian Soiu (14 ani) este elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naţional Pedagogic „D.P. Perpessicius“ din Brăila. Marea pasiune a adolescentului este robotica şi este programator în echipa de robotică a Bibliotecii Judeţene „Panait Istrati“ din Brăila.

Una dintre realizările sale s-a bucurat de o mare apreciere şi a fost premiată la mai multe concursuri de inovaţie. Este vorba de Green Boat, o barcă radiocomandată, cu ajutorul căreia oamenii pot studia flora şi fauna acvatică.

„Barca are un senzor de distanţă, care măsoară adâncimea apei, un senzor de temperatură, care înregistrează temperatura apei, şi un modul GPS. Bărcuţa face posibilă cartografierea apei, analizează calitatea acesteia şi este prevăzută cu o cameră de filmat 4K.

Green Boat este o barcă ce are ca scop monitorizarea florei şi faunei din zonele protejate, cum ar fi Delta Dunării, sau greu accesibile, fără interacţiunea directă a omului, pentru a nu deranja în niciun fel vieţuitoarele din zona respectivă.

Proiectul acesta este dedicat celor pasionaţi de tot ce înseamnă natură şi instituţiilor care se ocupă cu studiul naturii“, explică Cristian Soiu.

O INOVAŢIE PORNITĂ DIN DORINŢA DE UTILITATE

Băiatul spune că ideea i-a venit când a participat la un atelier de navomodelism, desfăşurat de Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati“ Brăila.

„În cadrul acelui atelier au fost create bărcuţe de mai multe feluri, printre care şi bărcuţa verde, pe care am folosit-o la proiectul meu. Imediat m-am gândit că pot să adaug diferiţi senzori pe această barcă, încercând să-i ofer o utilitate pe lângă cea de a arăta bine“, povesteşte elevul.

Cristian explică şi cum funcţionează invenţia: „Aceasta cartografiază fundul apei, măsoară temperatura şi află locaţia cu o eroare de un metru, iar informaţiile preluate sunt scrise pe un card MicroSD, iar cartografierea este scrisă sub forma unui fişier 3D, care este ulterior interpretat de o imprimantă 3D. Barca este controlată cu o telecomandă radio şi dispune de o cameră 4K wireless, ce îl ajută pe cel ce o controlează să o folosească de la maximum un kilometru. Dacă acesta nu are timp pentru măsurători, îşi poate lăsa copilul să se joace cu barca – singurul risc este epuizarea bateriei. Totuşi, bateria are o autonomie destul de mare, aşa că o poţi folosi la putere maximă timp de cel puţin opt ore de la ultima încărcare completă“

Sursa: Arhivă personală

PREMIAT PENTRU MUNCA SA

Cristian Soiu este convins că acest tip de barcă ar putea atenua şi efectele devastatoare ale poluării naturii. „Green Boat a fost creată cu scopul de a monitoriza flora şi fauna din mediul acvatic, deoarece mediul acesta este poluat din ce în ce mai mult de om, ceea ce duce la o distrugere în masă. Folosind această barcă putem atenua efectele devastatoare ale poluării naturii.“

Cu acest proiect, elevul a urcat pe podiumul Concursului Naţional de Inovaţie Tehnică şi IT DaVinci“, competiţie ce are ca obiectiv principal susţinerea şi recunoaşterea valorilor în domeniile IT şi tehnologie. „Am câştigat premiul întâi la etapa regională a concursului, iar la etapa naţională am obţinut premiul al treilea, membrii juriului acestei etape fiind jurnalistul Alexandru Mironov şi cosmonautul Dumitru Prunariu. Un alt concurs la care am participat a fost Coolest Projects, la care am obţinut premiul al doilea la categoria Hardware“, spune Cristian.

A CREAT UN DISPOZITIV DE RECUNOAŞTERE FACIALĂ

Inspirat de pandemie, Cristi a creat un dispozitiv de recunoaştere facială care citeşte temperatura persoanei după ce o identifică. Datele pot fi transmise părintelui, care astfel află ora la care copilul a ajuns la şcoală şi temperatura pe care o avea în acel moment. Toate aceste informaţii pot fi stocate într-o bază de date sau transmise printr-un mesaj pe telefon sau prin e-mail.

„Ideea proiectului mi-a venit încă de la începutul stării de urgenţă, când, din lipsă de ocupaţie, am vrut să fac ceva nou. Am început să mă documentez cu privire la ce presupune recunoaşterea facială şi ce senzori aş putea folosi astfel încât să reduc costurile dispozitivului cât mai mult, dar fără să pierd pe partea de performanţă, folosind chiar un senzor cu precizie medicală“, arată Cristian.

Aplicaţia ar putea fi utilă şi în cadrul unităţilor şcolare, mai ales că este uşor de produs la scară largă, costurile fiind reduse. „O utilitate ar fi, de exemplu, termoscanarea elevilor la intrarea în şcoală şi anunţarea părinţilor în cazul în care copilul este febril, mai ales în contextul actual al pandemiei. De asemenea, poate fi folosit şi în alte scopuri, cum ar fi verificarea prezenţei angajaţilor dintr-o instituţie sau înregistrarea oamenilor care trec printr-un loc.“

Aplicaţia de recunoaştere facială a luat naştere în cadrul proiectului Makerspace, iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati“, şi are ca scop promovarea educaţiei STEM – Ştiinţe, Tehnologie, Inginerie, Artă şi Matematică.

Sursa: Arhivă personală

„Cristi a reuşit să demonstreze că poate să obţină tot ceea ce îşi doreşte. Proiectul a fost început la debutul pandemiei şi este rezultatul, aproape integral, al muncii lui. Cristi a muncit foarte mult, este un tânăr ambiţios de la care şi eu am multe de învăţat şi, cu siguranţă, numele lui va fi auzit tot mai frecvent la competiţii“, declară coordonatorul proiectului, Silviu Gheorghe.

BENEFICIILE MAKERSPACE-ULUI

Conceptul Makerspace vizează atragerea unui grup de voluntari, specialişti din domenii cât mai variate, care cu pasiune şi dedicare să creeze un spaţiu special pentru realizarea atelierelor de Robotică, Electronică, Programare şi Mecanică, beneficiile pentru participanţi fiind multiple. „Toţi cei care au trecut pragul Makerspace-ului au învăţat să aplice şi să dezvolte principiile de lucru care au la bază conceptul STEAM (Ştiinţe, Tehnologie, Inginerie, Artă şi Matematică), au învăţat să lucreze în echipă, să realizeze roboţi adevăraţi şi au avut oportunitatea să participe la diverse competiţii şi concursuri“, a declarat coordonatorul Silviu Gheorghe.

În prezent, Cristian Soiu şi-a extins aria de interese şi lucrează la un proiect ce include inteligenţa artificială. Adolescentul vrea să-şi dezvolte propriul proiect bazat pe această tehnologie, iar pentru a face asta citeşte foarte multe studii din domeniu.

„Mă documentez constant despre inteligenţa artificială, deoarece doresc să dezvolt un proiect bazat pe această tehnologie în continuă dezvoltare. În viitor doresc să creez o inteligenţă artificială care să mă poată ajuta în rezolvarea unei părţi semnificative din problemele zilnice ale oamenilor, având ca exemplu platforma OpenAI (n.r. – laborator de cercetare a inteligenţei artificiale)“, spune băiatul.

