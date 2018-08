Viaţa cumplită a sinistraţilor sărăciţi de inundaţii. Trăiesc în module şi spun că nu au ce face cu despăgubirile de la Guvern

Coşula, este o comună situată la 20 de kilometri de municipiul Botoşani. Este în special cunoscută pentru mănăstirea medievală construită acum aproximativ 500 de ani de unul dintre cei mai importanţi sfetnici ai domnitorului Petru Rareş. Mare parte a localnicilor trăiesc din agricultura de subzistenţă şi se luptă zi de zi cu sărăcia şi lipsurile. Mulţi dintre cei în vârstă, dar şi tineri nevoiaşi, locuiesc în case de paiantă, chirpici sau furci şi supravieţuiesc mai ales datorită celor câteva animale din ogradă.

Modulele aduse pentru sinistraţi FOTO Cosmin Zamfirache

”Inundaţiile astea au fost pentru mine potopul. Şi aşa nu aveam mare lucru. Acum nu am nimic. Doar o răschitură ţinută în pari, ca să nu-mi cadă în cap”, spune o bătrână din Coşula. Din luna iulie, viaţa acestor oameni se împarte între gospodăriile distruse şi locuinţele modulare în care au ajuns să se adăpostească de frica viituri. În loc de casă au doar câţiva metri pătraţi, un scaun, un pat, o masă şi un aragaz. Toate într-un container de tablă şi plastic. Iar despăgubirile de la stat le-au amărât şi mai tare zilele. Cu banii de la Guvern, spun oamenii, nici măcar acoperişul nu şi-l pot face. ”O să-mi duc viaţa printre nişte ruine. Sper numai să nu cadă peste mine şi să nu mă omoare într-o noapte”, spune Mariana Ciofu, o localnică din Coşula, a cărei casă a fost distrusă de inundaţii.

”M-am trezit cu apa peste mine. Mi-am luat copiii şi am fugit”

Cristina Tararaş a scăpat de inundaţie fugind împreună cu cei mici FOTO Cosmin Zamfirache

”Am sărit din pat, mi-am luat copiii şi am fugit. I-am scos în drum că este mai înalt. La scurt timp apa în casă era până la brâu. Ne înecam cu toţii dacă nu mă trezeam. Am scos repede şi animalele”, spune localnica. Casa, făcută din lut, pe furci, a fost distrusă. ”Pereţii s-au crăpat iar furcile au cedat. Casa s-a lăsat pe o parte, oricând poate să cadă. Îmi este frică să-i mai ales pe copii înăuntru că un perete s-a desprins şi s-au lăsat grinzile. Oricând se prăvăleşte peste noi”, spune Cristina Tararaş.

Săraci, lipiţi pământului după inundaţii

Mulţi dintre localnicii din Coşula sunt oamni nevoiaşi car trăiesc din greu, cu roadele pământului. Cei afectaţi de inundaţii au ajuns însă la limita de jos a sărăciei. Până şi ultima brumă de avere le-a fost luată de ape. Nea Toader are 70 de ani şi nu mai are acoperiş deasupra capului, în urma inundaţiilor. Casa, făcută din chirpici, i-a fost izbită de Miletin. A fost aşa de grav că a luat parţial foc iar acum abia se mai ţine în picioare. Nu mai are nici ferestre iar o parte a bunurilor au ars. Nea Toader, doarme în casa unui frate, decedat acum două luni. Dar nu ştie cât timp va mai putea sta acolo fiindcă urmaşi vor să o valorifice. Bătrânul stă cu capul în mâini pe marginea drumului şi nu mai înţelege pentru ce trăieşte. ”Nu mai am nimic. Am avut şi eu o sărăcie, dar acum nimic. Om bătrân şi muncesc cu ziua. Nu am din ce trăi iar casă nu mai am. Mi-a distrus-o apa Pentru ce mai trăiesc eu? Nu ştiu.”, spune localnicul din Coşula.