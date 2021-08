Proiect unicat în România. Ce este ludoteca pentru nevăzători

Deşi cognitiv copiii nevăzători sau cu grave deficienţe de vedere ar putea ţine pasul cu cei de vârsta lor, majoritatea sunt condamnaţi la izolare din cauza lipsei de programe şi facilităţi educaţionale speciale pentru dizabilitatea lor. Tocmai de aceea, Laura Dănilă, un psiholog şi logoped botoşănean, la rândul său cu probleme de vedere, a reuşit să creeze o oportunitate unică în România pentru copiiicu asemenea probleme. Este vorba despre o ludotecă sau un centru educaţional unde nevăzătorii se pot juca şi în acelaşi timp învăţa ca orice copil normal cu ajutorul unor pachete educaţionale sau jocuri adaptate.

„Dacă ei sunt privaţi de materialele specifice problemei lor, au şanse mai mici de dezvoltare. Atât de mici încât ajung să fie consideraţi copii cu retard la evaluări. Deşi nu este aşa. Am observat în activitatea mea că dacă se lucrează cu terapii specifice şi cu materiale adaptate lor au un start favorabil. La fel ca şi copiii tipici. Am zis să încercăm să le dăm o şansă, pe care orice om o merită.”, spune Laura Dănilă. Ludoteca de la Botoşani este un program-pilot la nivel naţional pe care Laura Dănilă speră să poate să fie extins şi în alte localităţi.

Centru educaţional făcut din donaţii

Ludoteca a fost deschisă duminica trecută şi este un vis împlinit pentru Laura Dănilă după ani de proiecte şi strădanii, pentru a găsi spaţiu, materiale, resurse. În spatele ludotecii stă o experienţă personală şi terapeutică de mai bine de un deceniu, cu mulţi copii din tot judeţul cu diferite tipuri de deficienţe, de la orbire completă la tulburări parţiale de vedere. Spaţiul a fost mobilat şi dotat complet cu ajutorul donaţiilor. Chiar şi femeia de serviciu sau zugravii au făcut muncă benevolă ştiind că este vorba despre copii cu deficienţe de vedere şi zeci de oameni şi instituţii au donat pachetele educaţionale, jocurile şi tot ce era nevoie pentru deschiderea ludotecii. „Toate lucrurile au ajuns aici prin donaţii. Începând cu doamna profesor Iulian Diaconu care, împreună cu elevii de la Liceul Economic, au făcut primele panouri senzoriale şi cărticele senzoriale. Apoi am primit de la Consiliul Judeţean jocuri de pe site-uri care sunt foarte costisitoare. Am primit donaţii de la Liceul Moldova, de la părinţi. Am primit din Germania, multe jocuri şi materiale.