Primăria în buza falimentului care achită lunar 10% din buget pe telefon şi internet: „Ne-a spus că e contract cu bandă largă“

Primăria Stăuceni, o comună săracă de agricultori şi crescători de animale din apropierea municipiului Botoşani a ajuns să aibă facturi de 7.500 de lei la internet şi telefonie mobilă şi fixă. La un calcul simplu asta înseamnă 90.000 de lei pe un an întreg, adică în jur de 20.000 de euro şi, spune primarul din Stăuceni, peste 10% din bugetul total al comunei. Povestea a început în primele luni ale anului trecut, spune Cozmin Epuraş, primarul din Stăuceni.





Până în vara lui 2018, primar la Stăuceni a fost o altă persoană. Se numea Relu Burlacu şi a câştigat mandatul la alegerile locale din 2016. După numai un şi jumătate, primarul Relu Burlacu a fost condamnat definitiv de instanţele de judecată pentru contrabandă cu ţigări. În urma condamnării şi-a pierdut funcţia în luna iunie a anului 2018. În locul său, cu titlu interimar a fost ales viceprimarul de atunci, Cozmin Epuraş. Odată instalat în locul predecesorului, Cozmin Epuraş spune că s-a trezit cu o factură pe două luni, la telefonie şi internet în valoare de 13.000 de lei, adică câte 6.500 pe lună.





”Am rămas uimit. Era 6.500 de lei pe lună. Noi am vorbit cu un reprezentant al firmei care ne furniza telefonie fixă, fax şi internet. Ne-a spus că era un contract cu bandă largă. Dar nouă ce ne trebuie la Primărie? Au mai spus că au instalat şi o centrală telefonică. Dar noi aveam una. Nici nu am primit contractul măcar. Nu avem contractul ăsta aici”, spune Cozmin Epuraş. Primarul interimar şi-a dat seama că nu avea de unde să plătească facturile fiindcă bugetul comunei alocat pentru internet şi telefoane, pe tot anul, era de numai 7.000 de lei.





Totodată la acest contract pentru internet şi telefon fix, la Primăria Stăuceni mai exista un contract de 1.000 de lei lunar şi pentru telefoane lunar. Adică în fiecare lună, administraţia locală trebuia să plătească pentru telefoane şi internet 7500 de lei. Primarul interimar spune că s-au cumpărat telefoane scumpe şi din această cauză s-a ajuns şi la un abonament foarte mare la telefonia mobilă din Primărie. ”Era acolo şi un telefon de 1.000 de euro luat. Atât valorează el. El a costat zero lei în acte dar preţul lui s-a reflectat în valoarea abonamentului”, spune Epuraş. Totodată edilul interimar spune că acele telefoane scumpe nici măcar nu mai există în Primărie. ”Nu avem acele telefoane”, precizează acesta.





De cealaltă parte, fostul edil, Relu Burlacu spune că totul este o minciună. Acesta declară că a dat telefoanele la toţi angajaţii şi că era nevoie de o centrală telefonică nouă. ”S-au luat 14 telefoane la ofertă şi au primit toţi angajaţii de la om de serviciu la primar. Am schimbat şi aceea centrală din Primărie fiindcă avea 20 de ani vechime. Când am luat în primire Primăria nu era telefon fix. A venit 6.500 că nu a plătit, erau restanţe”, spune Relu Burlacu. Edilul interimar spune că au existat şi înainte telefoane fixe şi că aveau abonament cu o altă companie. Cert este că în momentul de faţă Primăria Stăuceni nu mai are telefon fix şi fax, iar la internet s-a conectat printr-o firmă locală. Actualul edil se aşteaptă să fie dat în judecată de operatorii de internet şi telefonie pentru neachitarea facturilor.

