Preoteasa ajunsă o revelaţie în domeniul picturii pe textile. Cum arată operele de artă făcute pe genţi, rochii sau pantofi

Talida Grunzac, o femeie de 36 de ani din Botoşani, este soţie de preot şi, totodată, profesoară de arte plastice la unul dintre cele mai galonate licee din Moldova, Colegiul Naţional „A.T. Laurian“ Botoşani. Dincolo de participarea la numeroase expoziţii colective de pictură, Talida Grunzac a devenit cunoscută în regiunea Moldovei pentru o formă de artă foarte apreciată de femei. Tânăra pictează obiecte vestimentare sau încălţăminte şi visează la o linie vestimentare proprie pe care s-o lanseze în viitorul apropiat.



Asaltată de cereri



„Încă din perioada liceului pe pictam colegilor diferite obiecte vestimentare. Le plăcea şi îmi cereau tot mai mulţi. După liceu, botoşăneanca a urmat şi absolvit şi cursurile Facultăţii de Arte Plastice şi Design, ajungând profesoară de desen. În timpul liber, Talida Grunzac a revenit la vechiul hobby, acela de a picta pe haine, papuci sau genţi. „Dacă nu aveam ceva ce să se asorteze, puneam mâna pe ustensile şi rezolvam problema. Creaţiile mele au fost remarcate şi atunci am început să fac la cerere, făceam cadouri”, spune Talida.



Aşa a ajuns să facă papuci pictaţi pentru colegele de cancelarie. Apoi vestea s-a dus şi a ajuns să fie contactată de alte şi alte persoane care i-a descoperit creaţiile. Acum primeşte cereri din Iaşi, Suceava, dar şi din afara ţării. Realizarea picturii pe textile sau încălţăminte presupune materiale aparte şi ceva mai mult efort, spune preoteasa. „Sunt culori speciale şi rezistă la spălat. Este mai dificil de lucrat pe haine, trebuie dozată foarte bine cantitatea de apă. La încălţăminte sau genţi din piele aplic şi un lac de protecţie rezistent la intemperii“, spune Talida Grunzac. Modelele pictate pe haine sau pantofi sunt în funcţie de personalitatea celui care le poartă. „Sunt în total acord cu cei care le poartă. Trebuie să se asorteze cu ei, aşa devin un obiect unicat, cu multă personalitate“, adaugă artista. Talida Grunzac este fascinată de lumea câmpurilor acoperite de flori, dar şi de mediul acvatic, de aceea multe creaţii sunt influenţate de această tendinţă.



De la haine la ziduri



Preoteasa a explorat şi mai mult arta urbană şi a extins formele de expresie de la pânză la haine şi, mai nou, pictură murală. S-a apucat dintr-o întâmplare, încercând să-şi ajute nişte prieteni din Iaşi. „Era în urmă cu câţiva ani, cred că tot vreo 5. Nişte prieteni medici aveau un cabinet particular în Iaşi. M-au rugat mult să-l decorez pentru a fi mai vesel pentru pacienţi. Şi l-am făcut. Au fost foarte mulţumiţi. Apoi s-a dus şi aici vestea şi am tot fost solicitată şi la Botoşani, şi la Iaşi, dar şi la Suceava“, adaugă artista.



Spune că munca pe perete este dificilă, nu numai din cauza spaţiilor mari, dar şi din cauza faptului că nu este loc de greşeală. „La început soţul meu se întreba dacă nu va fi nevoit să vină să văruiască în cazul în care nu-mi iese. Dar reuşesc să mă concentrez destul de bine şi totodată discut mult cu oamenii înainte. Vreau să văd ce-şi doresc, ce personalitate au, cum gândesc. În aşa fel pot planifica bine lucrarea“, spune Talida. Fiind profesor de arte plastice, Talida Grunzac şi-a învăţat şi elevii cum să picteze pe haine, pe papuci dar şi pe pereţi. „Învaţă să fie creativi, să fie deschişi, să se exprime liber, este un câştig, spun eu“, adaugă profesoara. Spune că marca ei înregistrată este atmosfera marină pe care o degajă lucrările ei.

