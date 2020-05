Poliţista de frontieră care salvează sute de copii şi bătrâni nevoiaşi. Tânăra a fost elogiată de ministrul de Interne

Simona Şuhan este o botoşăneancă de 36 de ani care lucrează la Poliţia de Frontieră. De aproape 16 ani patrulează pe frontierele nordice ale României, în judeţele Iaşi şi Botoşani. După fiecare misiune, de cele mai multe ori istovitoare, se întoarce acasă, îşi îmbrăţişează fiica de 7 ani, lasă uniforma la garderobă şi se apucă din nou de treabă. În timpul liber, Simona Şuhan se ocupă cu acţiunile umanitare. Pe scurt, ajută cum poate oamenii nevoiaşi, în special copiii şi bătrânii. De la simple pachete cu mâncare date săracilor din satele de frontieră, Simona Şuhan a ajuns să organizeze campanii umanitare de amploare, ajutând sute de bătrâni şi copii. Mai mult decât atât a ajuns să servească drept model inspiraţional pentru oamenii din jurul său, declanşând un adevărat val de fapte bune în satele sărace ale Botoşaniului. Poliţista de frontieră a schimbat în numai câţiva ani destinele şi viaţa multor familii, salvându-i şi ajutându-i să revină pe linia de plutire. Pentru acţiunile sale umanitare, mai ales cele din perioada de pandemie, Simona Şuhan a fost evidenţiată de ministrul Internelor, Marcel Vela. „Fac asta de când mă ştiu“ Simona Şuhan este originară din Dorohoi, cel de-al doilea municipiu al judeţului Botoşani, un orăşel mic şi sărac. A urmat studii de specialitate, devenind asistent medical generalist. Totodată, a fost voluntar al Crucii Roşii, tocmai pentru a participa cât mai mult la acţiuni umanitare. De multe ori, dădea din ce avea nevoiaşilor pe care-i întâlnea cu diferite ocazii. „Fac asta de când mă ştiu. Mie mi-au plăcut mereu copiii şi, totodată, m-au impresionat cazurile de copii săraci. Am crezut mereu că acei copii pot avea un viitor, pot răzbate dacă sunt ajutaţi“, spune Simona Şuhan. Acum aproximativ 16 ani, Simona a reuşit să se angajeze la Poliţia de Frontieră. Primul post al fost în judeţul Iaşi. Nici bine nu s-a angajat că a început să-şi coopteze colegii în tot felul de campanii umanitare. Prima dată cu ocazia sărbătorilor pascale. „Am pus mână de la mână, am cumpărat cozonaci, ouă roşii, pască şi am împărţit. Noi am vrut să fim mai discreţi. Să oferim şi atât“, spune botoşăneanca.

Simona Şuhan la o familie nevoiaşă FOTO Facebook/ Simona Elena Simona Şuhan la o familie nevoiaşă FOTO Facebook/ Simona Elena

Cu rucsacul cu mâncare pe fâşie



A fost însă doar începutul. Simona a fost trimisă pe frontieră, la sectorul de la Bivolari. Acolo, tânăra a luat contact cu sărăcia lucie din satele de pe malurile Prutului. A fost mişcată de copiii desculţi şi flămânzi. Imaginile crunte ale puştilor care vindeau urzici au marcat-o. În fiecare zi, umplea, cu banii din salariu, rucsacul cu alimente şi le ducea nevoiaşilor. „Am rămas şocată cum am văzut copilaşi din satele de pe Valea Prutului care nu aveau ce să pună pe masă. Ca să cumpere o pâine culegeau urzici. Efectiv am văzut copii de 3 ani care culegeau urzici şi apoi veneau la marginea drumului să le vândă. De aceea, veneam totdeauna cu rucascul plin de mâncare la mine“, spune botoşăneanca.



Observând că nu-i poate ajuta suficient pe copii, a început să ceară ajutor. „Am vorbit cu prietene, cu toţi cei pe care-i cunoşteam, şi-i rugam să meargă să ajute. Îi rugam să meargă la faţa locului să vadă în ce condiţii stăteau oamenii aceia“, spune poliţista. A fost doar începutul. După 10 ani de lucru pe frontieră la Iaşi, Simona a decis să revină acasă.



„Haideţi cu mine, să găsim o soluţie“



Simona Şuhan s-a transferat la Poliţia de Frontieră Botoşani. Şi-a dorit ca fiica ei să fie mai aproape de bunici. Practic s-a întors acasă, la Dorohoi. De aici a continuat munca pe frontieră. „N-am putut niciodată să fiu indiferentă. Sunt mulţi oameni necăjiţi, bolnavi, fără nicio şansă. Eu nu pot să stau aşa, şi să nu fac nimic. Am continuat acţiunile umanitare şi aici. La Dorohoi, fiind acasă, cunoşteam mai multă lume. În felul acesta am reuşit să adun mai mulţi parteneri de fapte bune. Am mobilizat prieteni, cunoscuţi, oameni cu magazine, toţi cei care puteau ajuta. Îi chemam cu mine când auzeam de o familie necăjită, de un copil cu probleme. Le spunem «Haideţi cu mine, să găsim o soluţie!». Aşa am început“, precizează poliţista de frontieră.



Văzând că apelurile sale au succes, Simona Şuhan a început să lucreze intensiv la campaniile umanitare. A început să posteze pe reţelele sociale diferite cazuri despre care auzea sau pe care le descoperea în misiunile sale. După ce aduna suficienţi oameni dispuşi să ajute familiile aflate în necaz, pleca împreună cu binefăcătorii la faţa locului pentru a dona mâncare, haine sau alte lucruri necesare. A ajutat o mamă bolnavă de cancer, copii care aveau nevoie de operaţii sau chiar colegi care aveau nevoie de sânge.

Simona Şuhan la un caz umanitar FOTO Facebook/ Simona Elena