Cum au fost aruncaţi pe fereastră peste 150.000 de euro de la Banca Mondială. Şcoala reabilitată de două ori în 10 ani

În comuna Santa Mare, judeţul Botoşani, o şcoală a fost reabilitată de două ori în ultimii 10 ani, fiind aruncaţi pe fereastră peste 150.000 de euro de la Banca Mondială. Mai mult, lucrările planificate, începute în anul 2008, nu au fost finalizate nici măcar astăzi, după ce s-au mai investit peste 300.000 de lei din fondurile Primăriei, pe lângă ceea ce s-a primit de la Banca Mondială. Edilul din comună spune că nici până în prezent nimeni nu a fost tras la răspundere pentru cheltuirea defectuoasă a acestor bani.

Şcoala de la capătul lumii şi o reabilitare în bătaie de joc

Comuna Santa Mare se află efectiv la capătul României. Din municipiul reşedinţă de judeţ şi până la comuna de pe malurile Prutului sunt peste 90 de kilometri. Şcoala din centrul comunei este cea mai încăpătoare, mai ales că satele din Santa Mare au spor demografic pozitiv. Mai precis, sunt trei corpuri de clădire care pot adăposti în jur de 200 de elevi. În anul 2007,această şcoală era însă o ruină. Elevii aproape nu mai puteau învăţa carte fiindcă ploua prin acoperiş, iar zidurile erau crăpate. De altfel, nici nu primea autorizaţie sanitară de funcţionare. Atunci, autorităţile locale au primit vestea că şcoala va fi reabilitată cu fonduri de la Banca Mondială, dar printr-un organism al Ministerului Educaţiei, şi nu prin intermediul Primăriei Santa Mare.

„A fost prinsă la reabilitare acum 9-10 ani, prin Banca Mondială. M-am bucurat foarte mult atunci că şcoala era prinsă la reabilitare.Ploua prin clase, avea acoperişul distrus. Lucrările au fost făcute fără aportul Primăriei. Implementarea era făcută de o unitate care nici până astăzi nu ştiu cum se numeşte, a Ministerului Educaţiei şi care se ocupa de această investiţie. Doar la urmă trebuia să iau în primire lucrarea”, spune Viorel Relinschi, primarul din Santa Mare.

Licitaţia a fost câştigată de o firmă din Iaşi. Edilul spune că antreprenorul a lucrat mai bine de un an, a realizat 80% din lucrare, dar la un moment a murit patronul firmei şi lucrările au fost sistate. Mai mult decât atât, spune primarul Relinschi, lucrările au fost făcute de mântuială. ”Prima clădire, din cele trei, a făcut-o cu un pic de răspundere, dar al doilea corp de clădire a fost făcut...fără cuvinte. Nu ştiu cine supraveghea muncitorii acolo. Vedeam că nu se lucrează cum trebuie, vedeam că nu-i bun. Apoi, a murit patronul firmei de construcţii. A murit şi şcoala. Rele cum erau lucrările, dar au murit de tot atunci. Cam 80% erau terminat din proiect dar nu era făcut bine.”, spune primarul.

Corpul care încă aşteaptă reabilitarea FOTO Cosmin Zamfirache

Clădirile au rămas abandonate timp de 7 ani. Elevii au învăţat în trei schimburi înghesuiţi în acelaşi corp de clădire, şi acela fără condiţii corespunzătoare. Restul erau închise. În plus, în doi-trei ani, corpurile de şcoală s-au stricat de tot. ”Vreo câţiva ani am stat cu şcoala încuiată, a căzut şi un tavan, s-au degradat masiv între timp”, spune Relinschi. Pe ruinele rămase în urma reabilitării parţiale s-au cheltuit peste 150.000 de euro, bani de la Banca Mondială. ”Nu cred că a fost cineva tras la răspundere”, adaugă edilul.

Şcoala construită din nou

Rămas cu o lucrare neterminată în curte şi mai ales cu o problemă uriaşă privind spaţiul şi condiţiile în singurul corp de clădire rămas, edilul din Santa Mare a mai umblat câţiva ani pentru scoaterea lucrării de sub litigiu şi trecerea acesteia din nou în patrimoniul Primăriei. După o serie de expertize abia acum trei ani s-au reluat lucrările.

”Am făcut apoi expertize peste expertize, bani cheltuiţi şi am luat-o de la capăt. Am reabilitat-o din nou din bugetul local. În loc să fac cămin cultural, am reabilitat încă un corp de clădire, cu 3 miliarde vechi din bugetul statului. Am cheltuit bani a doua oară”, spune Viorel Relinschi.

În cele din urmă, a fost reabilitat încă un corp de clădire şi dat în folosinţă săptămâna trecută. Din cauza deficitului de spaţiu, imediat ce a primit cheia de la constructor, Primăria a băgat elevii în noul corp reabilitat, chiar şi fără perdele sau curăţenie făcută. A mai rămas un corp de clădire de reabilitat, dar care probabil va fi lăsat aşa până la prăbuşire. ”Nu mai am bani să-l fac”, conchide edilul.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele articole:

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: