Cele mai faimoase prostituate din istorie. Femeile care au obţinut averi şi faimă vânzându-şi trupul

Prostituţia este cunoscută din Antichitate, deşi cel mai probabil a fost practicată şi mai devreme. De-a lungul timpului, femeile care-şi vindeau trupul au trăit la marginea societăţii, dispreţuite şi folosite. O parte a acestora, însă, mai ales din Renaştere şi până la începutul secolului XX, au căpătat o faimă fără precedent şi s-au bucurat de lux şi răsfăţ. s-au bucurat de atenţia regilor, prinţilor şi, în general, a oamenilor cu poziţii privilegiate în societate. Unele au reuşit să strângă averi considerabile şi chiar să creeze imperii ale prostituţiei. Unele au ajuns prostituate de lux, educate şi manierate, cunoscute drept curtezane.

Prostituata intelectuală din oraşul lagunelor

Una dintre cele mai faimoase şi apreciate prostituate a fost Veronica Franco, o italiancă ce a trăit în Veneţia secolului al XVI- lea, în plină epocă a Renaşterii. Veronica Franco a impresionat prin frumuseţe, dar mai ales prin inteligenţă şi educaţie. Era o femeie deosebit de cultă, o artistă înnăscută, fiind renumită prin poeziile sale. Veronica nu era genul de prostituată care-şi vindea trupul la colţ de stradă. Era o curtezană care-şi practica meşteşugul doar în cele mai înalte cercuri alte societăţii, iar educaţia şi cultura au ajutat-o să devină cea mai râvnită femeie din Veneţia, şi nu numai. De altfel, Veronica Franco era născută pentru această meserie. Mama Veronicăi a fost, la rândul său, o curtezană faimoasă, însă nu a dorit ca Veronica să-i calce pe urme. Aşa că i-a aranjat încă din adolescenţă o căsnicie convenabilă, măritând-o cu un medic bogat din Veneţia, evident, mai în vârstă.

Inteligentă, independentă şi pe alocuri rebelă, Veronica Franco nu a suportat viaţa de femeie măritată şi a divorţat destul de rapid. Născuse deja în timpul căsătoriei, iar soţul rănit în orgoliu de acest divorţ a refuzat să-i înapoieze zestrea. Pentru a-şi întreţine copilul, Veronica Franco a început să practice meseria mamei, adică prostituţia, la nivel înalt. Talentul său în pat, dar şi inteligenţa au propulsat-o în cele mai înalte cercuri ale societăţii veneţiene, dar şi în sânul celor mai bogate familii ale Italiei Renascentiste. Ba l-a avut în aşternuturi chiar şi pe regele Franţei, Henric al III-lea, atras de frumuseţea ei. Veronica Franco a fost o răsfăţată ducându-şi viaţa în lux. A fost însă o persoană cheltuitoare, spun unii, şi a murit săracă, în 1591, evident după ce a îmbătrânit suficient de mult pentru a nu-şi mai putea practica meseria.

Copila care şi-a vândut trupul pentru a-şi hrăni sora

O altă prostituată celebră a fost Nell Gwynn, o englezoaică ce a trăit în Anglia şi a cunoscut gloria în perioada ”Restauraţiei”. Spre deosebire de Veronica Franco, Nell s-a născut în anul 1642, într-o familie de condiţie modestă. Nu a primit o educaţie înaltă, şi nici nu a avut o copilărie uşoară. Din contră, a crescut singură, împreună cu sora ei. A rămas fără mamă la o vârstă fragedă, iar tatăl, un marinar, era mai mult pe drumuri. A început să se prostitueze pentru a face rost de mâncare pentru ea şi pentru sora ei mai mică, intrând într-un bordel frecventat de marinari. Îi plăcea foarte mult să danseze, să interpreteze şi, totodată, avea o inteligenţă nativă deosebită. Se costuma în bărbat şi improviza în crâşma bordelului. Îşi compunea singură scenariile, cu glume piperate, dar de bun gust. Era deliciul clienţilor. Nu a trecut mult şi a fost remaractă ca o actriţă talentată. Inclusiv oameni respectabili veneau la bordelul unde lucra numai pentru a o vedea în micile spectacole improvizate.

Nell a dus vremuri grele în timpul lui Cromwell. Puritan fiind, considera teatrul ca ceva frivol, iar despre bordeluri nici nu mai putea fi vorba. Odată cu venirea pe tron a lui Carol al II-lea şi restaurarea monarhiei, Nell a revenit în afaceri. Carol al II-lea a construit un nou teatru, iar Nell a devenit un adevărat star. Din prostituată ieftină a devenit o adevărată curtezană şi actriţă faimoasă în acea perioadă, fiind remarcată de rege, care s-a îndrăgostit de ea. Şi-a abandonat toate amantele şi i-a cumpărat preferatei sale o casă superbă în centrul oraşului, astfel că Nell a devenit foarte bogată şi răsfăţată, ba chiar se spune că i-ar fi născut regelui doi fii. După moartea lui Carol al II-lea, urmaşul său i-a oferit lui Nell o pensie anuală, destul de consistentă. Fosta curtezană s-a retras din activitate şi a murit în 1687 după o complicaţie cauzată de sifilis. Avea doar 37 de ani.

Prostituata-gangster de la începutul secolului XX

Una dintre cele mai infame prostituate şi totodată patroane de bordel din istorie a fost Lulu White, cea care deţinea cel mai faimos lupanar din sudul Statelor Unite. Lulu White s-a născut în Alabama, Statele Unite, la sfârşitul secolului al XIX-lea. Avea o origine misterioasă. Ea spunea că era imigrant din Indiile de Vest. Cert este că a început să lucreze ca prostituată în New Orleans. La acea vreme, New Orleans era un oraş cosmopolit, o zonă a plăcerilor. De alfel, avea un întreg cartier dedicat prostituţiei, numit Storyville, un soi de ”Red Light District”, controlat de municipalitate. Lulu White a făcut istorie ca prostituată reuşind să intre în graţiile unor oameni foarte bogaţi şi influenţi. I-a convins chiar să-i construiască propriul bordel. Era cel mai exclusivist bordel din New Orleans şi unul dintre cele mai faimoase din sudul Statelor Unite. Se numea Mahogany Hall, o construcţie cu patru etaje, placată cu marmură. Avea 15 dormitoare, fiecare cu baie proprie, luxoase. Construcţia a costat în jur de 1 milion de dolari şi găzduia 40 de prostituate.

Toate erau alese pe sprânceană, prostituate de lux din categoria mulatrelor. Fetele erau renumite pentru frumuseţea răvăşitoare, pentru talentul la pat, dar şi pentru diferite alte talente, printre care cel muzical. Lângă Mahogany Hall, Lulu White a construit şi un bar unde puteau fi servite băuturi alcoolice. Lulu a transformat bordelul în cea mai profitabilă afacere din zonă, cu un stil de marketing uluitor. Practic, avea broşuri cu biografiile şi pozele fetelor, diferite materiale promoţionale şi oferte. Mahogany Hall a devenit un brand. Lulu White era implicată şi în tot soiul de afaceri ilegale, mai ales în perioada prohibiţiei, evident cu alcool. A fost arestată de câteva ori, a avut numeroase probleme cu legea dar în cele din urmă reuşea să scape. Era pasionată de bijuterii, în special de cele cu diamant. Ieşea mereu în public plină de bijuterii. Clienţii bordelului său erau doar oameni bogaţi. În cele din urmă, nu se ştie exact de ce, Lulu White a început să aibă probleme financiare şi a dat, subit, faliment. A dispărut în anul 1931.

Vă recomandăm să citiţi şi următoarele articole: