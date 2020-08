Afaceri profitabile cu o plantă minune adusă din America. Ce spun producătorii despre calităţile ei

Fructul cosmonauţilor pe câmpurile din Botoşani

Claudiu Popescu, un bărbat de 50 de ani din Dorohoi, spune că a descoperit aronia pe internet, în urmă cu patru ani. Citea nişte articole despre astronauţii ruşi şi a aflat că, de fapt, aceştia au adus planta pentru prima dată în Europa din America de Nord, în anii ’50 şi o foloseau ca energizant şi supliment vitaminic în călătoriile lor în spaţiu.

Botoşăneanul s-a hotărât să-şi încerce norocul, aşa că a cumpărat 1.200 de fire de aronia şi le-a plantat pe pământul pe care-l avea în comuna Văculeşti. După patru ani, a ajuns la o plantaţie întinsă pe opt hectare, plină ochi de aronia. „În Dorohoi, am văzut pe internet nişte plante de aronia şi că erau folosite de astronauţi în spaţiu. Aşa că am fost curios să văd despre ce este vorba. Am studiat foarte mult să văd ce fel de plantă este, la ce este folosită, dacă mă ajută cu ceva. Am fost încântat de proprietăţi şi de tot ce poate oferi aronia, inclusiv din punct de vedere economic, aşa că am zis să încerc“, spune Claudiu Popescu.

Plantaţia de aronia FOTO Cosmin Zamfirache

Planta poate ajunge la o înălţime de doi metri, spune botoşăneanul, şi în special în luna august este foarte bogată în fructe: nişte bobiţe de culoare neagră, cu gust astringent. Botoşăneanul Claudiu Popescu este unul dintre primii români care a început să cultive aronia în România.

O plantă semisălbatică, cu minimum de îngrijire

Fără să fie agricultor, Claudiu Popescu a fost atras de ideea că aronia creşte în sălbăticie şi nu este pretenţioasă, adică nu trebuie să ştii mare lucru despre creşterea plantelor. „Eu, de meserie nu sunt agricultor, dar văzând că aronia nu necesită o îngrijire deosebită mi-a dat curaj. Şi nu am greşit. Am văzut că nu are boli, nu are dăunători, fiind o plantă semisălbatică. În afară de faptul că este cultivată de om, ea creşte singură. Nu trebuie să-i faci mare lucru“, adaugă botoşăneanul. Mai mult decât atât, costurile de înfinţare a culturii, cu tot cu pregătirea solului, se ridică de la 2.000 la 7.000 de euro, în funcţie de suprafaţă. Este originară din Canada, binecunoscută ameridienilor.

Boabele miraculoase şi deosebit de profitabile

Aronia este cultivată mai ales pentru proprietăţile sale miraculoase, confirmate de către specialişti. Practic, acele boabe negre sunt adevărate bombe vitaminice, un adevărat energizant natural. „Au vitamine şi, în consecinţă, multe proprietăţi precum întărirea sistemului imunitar, fiind planta numărul unu în această privinţă. Ajută şi la vedere, la probleme legate de hipertensiune arterială, dar mai ales la diabet întrucât reglează glicemia. Am clienţi care au folosit sucul de aronia în stare pură şi mi-au spus că le-a scăzut glicemia de la 4-500 la 100“, spune Claudiu Popescu.

Boabele de aronia FOTO Cosmin Zamfirache

Totodată, culturile de aronia sunt şi profitabile, fructele, dar şi sucul fiind foarte căutate. În orice caz, în această ramură agricolă este loc pentru toată lumea, spune producătorul botoşănean. „Abia 10% din necesar este acoperit de ceea ce putem produce noi“, precizează acesta. În anumite condiţii, se poate ajunge şi la un profit de mii de euro la hectar. Foarte preţios este sucul de aronia, iar Claudiu Popescu a reuşit să realizeze o colaborare foarte bună cu un tânăr de 23 de ani, Alexandru Ciubotariu, absolvent al Faculătăţii de Inginerie Mecanică, tot din Văculeşti. Tânărul a investit într-o presă de făcut sucuri naturale, iar acum reuşeşte să producă suc natural de aronia.

