Adolescentul care face performanţă din pasiune. Este olimpic internaţional la matematică, face teatru şi speră să participe şi la olimpiada de lingvistică

Tudor Cardaş are 15 ani, este elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „AT Laurian“, un liceu de elită al Botoşaniului, la profilul matematică-informatică, engleză intensiv. Tudor este pasionat de matematică încă din copilărie şi a reuşit în ultimele 12 luni să obţină trei medalii, dintre care două de aur, la unele dintre cele mai importante competiţii de matematică la nivel naţional şi internaţional.

Pe scurt, Tudor Cardaş din Botoşani este considerat o nouă revelaţie a matematicii româneşti în ultimul an şi se pregăteşte în 2019 pentru internaţionala de matematică dar şi pentru o altă serie de olimpiade în care este utilizată logica şi raţionamentul matematic.

Pasionat de cifre încă de la grădiniţă

Tudor Cardaş spune că este pasionat de matematică de când se ştie. La grădiniţă era îndrăgostit de cifre şi a învăţat foarte repede să facă operaţiuni matematice simple şi mai apoi din ce în ce mai complicate în clasele primare. Fără să depună eforturi notabile, doar din plăcere. „Ştiu că eram la grădiniţă când am început să îndrăfesc cifrele. Îmi plăcea să fac tot felul de operaţiuni matematice. Nu mă punea nimeni, pur şi simplu singur mă apucam să adun, să scad şi tot aşa. Adică toată lumea se aştepta ca să fac ceva în domeniul matematicii. Să lucrez la matematică, nu m-a obosit niciodată, din contră m-a relaxat“, spune Tudor Cardaş. De altfel priceperea şi pasiunea pentru matematică este şi genetică crede elevul botoşănean, mai ales că mama acestuia este o cunoscută profesoară de matematică la Botoşani, plus că întreaga familie are o afinitate pentru acest domeniu.

De altfel matematica pentru Tudor a fost un hobby care oricare altul. Nu a dorit să-şi demonstreze calităţile, ci pur şi simplu să lucreze cu cifrele şi să realizeze operaţiuni matematice cât mai complicate. „Aşa cum toţi copiii au un hobby, aşa mi-a plăcut mie matematica“, adaugă Tudor. În clasa a VIII a, adică anul trecut, Tudor Cardaş s-a hotărât să meargă la o competiţie majoră în lumea matematicii, la nivel internaţional. Este vorba despre Balcaniada de Matematică acolo unde vin cei mai puternici matematicieni din estul Europei. Tudor a participat la rundele de calificări şi a descoperit că sunt mai grele decât olimpiada în sine. „Pentru calificarea la Balcaniadă a trebuit să dau proba naţională şi după aceea încă cinci baraje de calificare. Sincer este mai greu să te califici la Balcaniadă decât competiţia în sine“, spune Tudor. A obţinut medalia de aur, la Varna în Bulgaria, acolo unde a fost organizată Balcaniada la matematică pentru juniori. Tudor a contribuit la clasarea României pe primul loc la această competiţie.

Tudor Cardaş, cu echipa României, în Rusia

În clasa a IX-a, adică anul acesta, în luna mai, Tudor a mai reuşit o performanţă deosebită. Mai precis, a obţinut medalia de aur şi premiul I la Olimpiada Naţională de Matematică organizată la Satu Mare. După acest rezultat, Tudor a reuşit să se califice la Olimpiada Internaţională Pluridisciplinară Tuymaada, organizată la Yakutsk în Federaţia Rusă. Practic, Tudor Cardaş a fost inclus în lotul României de seniori, deşi are doar 15 ani pentru a participa la acestă prestigioasă competiţie organizată în inima Siberiei. Concursul a avut loc la jumătatea lunii iulie iar Tudor a reuşit o medalie de argint, concurând cu matematicieni din Hong Kong, Rusia, Singapore sau Kazakhstan, la nivelul seniorilor. De altfel, pentru elevul botoşănean olimpiadele reprezintă şi un mod de a descoperi noi provocări în lumea matematicii, provocări de care tânărul nu are parte la şcoală.

„Materia la clasă este foarte tehnică, nu atrage cu nimic. Este seacă. Nu-i apropie pe copii de acest domeniu care pare dificil şi anost. În realitate nu este aşa. Dacă s-ar uita la problemele de la concursuri şi-ar da seama cât de frumos este de fapt. Dar din păcate nu asta descoperă la şcoală. Este foarte frumos când vezi la concursuri o problemă de o pagină A4 a cărei rezolvare se poate rezuma la un singur rând. Îţi stimulează gândirea, iar atunci când îţi iese rezolvarea ai un sentiment foarte plăcut“, spune Tudor Cardaş.

„Îmi place să joc fotbal“

Tudor Cardaş este genul de olimpic atipic. Îşi trăieşte adolescenţa şi libertatea specifică vârstei şi cu toate acestea face performanţă la aproape cel mai înalt nivel. Relaxarea şi pasiunea pentru ceea ce face sunt atuurile sale, mărturisteşte Tudor Cardaş. „Sunt unii elevi care lucrează două-trei ore pe zi şi ies cu prietenii, dar pot să aibă aceleaşi rezultate ca alţii care stau toată ziua în casă. Depinde cât de uşor înţeleg materia. Anul acesta de exemplu am lucrat cel mai puţin din ultimii trei-patru ani. Pe mine mă ajută că sunt foarte relaxat, eu fac ce-mi place şi am plecat fără vreun mare obiectiv înainte. Nu apasă o presiune pe umerii mei.

Am lucrat mai puţin şi mai greu decât mai puţin şi mai uşor. Aceasta este strategia mea. În rest îmi place să ies, să joc fotbal şi aşa mai departe“, spune Tudor Cardaş. Liceanul este pasionat şi de teatru, şi face parte din trupa liceului în care învaţă, una dintre cele mai renumite trupe de teatru amator pentru liceeni din România, denumită „Drama Club“. „Îmi place să fac teatru, mă relaxează, îmi umple timpul constructiv. De exemplu, vara mergem la multe festivaluri“, adaugă Tudor.

