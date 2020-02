VIDEO Probleme grave pentru Tibi Uşeriu la Yukon Arctic Ultra: „Efectiv nu mai pot să mânănc nimic“

„Sunt pe avarii cu stomacul asta. Am băut acum un pic de Cola şi încerc să-mi revin cu stomacu ăsta, că n-am forţă ca să pot să trag un pic mai tare. Efectiv nu mai pot să mânânc nimica”, i-a spus Tibi Uşeriu fratelui său - Alin - în cea de-a treia zi a Yukon Arctic Ultra, una dintre cele mai dure curse din lume, care a început joi în Canada.



Sportivul s-a oprit lângă sanie pentru a încerca să mânânce ceva, după ce a traversat un lac îngheţat. Se afla la 20 de kilometri de punctul trei de control. Afară sunt minus 20 de grade Celsius.



Tibi este pe locul II, după un sportiv elveţian, care are un avans de circa trei ore: „Merge foarte bine, are rachete la el, unde zăpada e mare îşi ia rachetele. Eu intru până la genunchi în zăpadă.Dar mă descurc, e ok, e în program. Văd eu pe parcurs, numai să-mi revin cu stomacul că nu pot să mânânc nimic”.

Raport de cursa - ziua 2: „Dupa 48 ore de cursă au mai ramas 15 concurenţi în proba lungă”

Pe pagina de Facebook TASULEASA SOCIAL a fost postat sâmbătă, cel de-al doilea raport de cursă:

„Dupa 48 ore de cursa au mai ramas 15 concurenti in proba lunga.



Temperaturile scad treptat pe masura ce merg spre nord. Ziua sunt cam -20 grade iar noaptea scade sub -30, iar organizatorii spun ca temperaturile vor scadea si mai mult.

Dupa incidentul din 2018 cand unui sportiv italian i-au degerat membrele (in final i-au fost amputate), regulile sunt extrem de dure in aceasta cursa : la cel mai mic semn de degeratura esti scos din cursa.

Concurentii stiu asta, sunt foarte atenti, dar totusi se mai intampla. Au fost deja 3 cazuri, desi deocamdata temperaturile nu sunt foarte scazute.

In primele 24 ore Tibi a parcurs 100km, depasind cu mare bucurie locul in care anul trecut a fost oprit. Merge calculat, nu forteaza deloc. Dupa 40 ore a ajuns la Braeburn (km150), iar dupa un somn bun a plecat mai departe.

In fruntea clasamentului s-a format un pluton de trei atleti : Tibi al nostru si inca doi din Elvetia. Locul in clasament se schimba deocamdata functie de orele de somn.

Tibi doarme atunci cand simte nevoia, nu asteapta sa ajunga in punctele de control. Este obisnuit cu frigul asa ca isi poate gestiona cursa asa cum doreste, ceea ce este un mare avantaj.

Elvetianul Fabian e coleg de suferinta cu Tibi, anul trecut a fost oprit si el pentru degeraturi. Se deplaseaza cu viteza mare intre punctele de control, dar nu doarme pe traseu, prefera sa doarma in punctele de control, asa ca sta mult in puncte.

In acest moment Fabian si Tibi sunt singurii care au plecat din Braeburn, iar Fabian are un avans de aproximativ 3 ore. Tibi este bine odihnit si cu moralul ridicat.

Suntem surprinsi si noi cat de calculat merge Tibi, este pentru prima data cand nu sare la lupta din start. Asteptam in orele care urmeaza un nou telefon de la Tibi, asa ca revenim cu informatii de indata ce le avem.”



Cursa de 490 de kilometri prin sălbăticie





Yukon Arctic Ultra este o cursă de 490km, cu startul în Whitehorse şi finiş în Pelly Crossing, iar concurenţii au la dispoziţie 8 zile pentru a ajunge la final.

La început de ianuarie erau -47 grade, acum o săptămână erau -39 grade, iar la start au fost -10 grade Celsius. Încălzirea bruscă a venit cu ninsori mari, râurile au ieşit din matcă, apa trecând peste gheaţă, inundând potecile.

Concurenţii trag după ei o sanie în care îşi pun toate cele necesare : haine, mâncare, apă, sac de dormit si cort sau bivuac. De obicei sania ajunge la vreo 20-30 kilograme.

Traseul este integral prin sălbăticie. Teoretic poteca este bătătorită, dar ninsoarea a adus zăpadă proaspătă iar în multe locuri poteca a fost inundată.

Cu cine se luptă Tibi ?

Anul acesta sunt 21 de sportivi la startul probei lungi. Organizatorii spun că temperaturile vor scădea în zilele următoare spre -40 grade Celsius. La asemenea temperaturi, în anii trecuţi mai puţin de jumătate au ajuns la final.

Nu este în cursă nici un participant care să fi reuşit în trecut să ajungă la final. Cei care reuşesc ... rareori se mai întorc aici.

13 dintre ei sunt pentru prima dată aici, iar 5 au mai fost, au mai încercat, dar au fost răpuşi de balaur.

Spaniolul Enrique este la a 5-a încercare ! A mai fost în 2016, 2017, 2018 şi 2019, fără succes însă.

Deasemenea ar fi de remarcat faptul că sunt în cursa şi doi concurenţi de la 6633 Arctic Ultra : Paul Deasy care a obţinut un loc 3 în anul 2018 şi Patrick O Toole care a obţinut un loc 2 în anul 2019.

Aleargă pentru Via Transilvanica

Tibi aleargă pentru Via Transilvanica la Yukon Arctic Ultra, un proiect al Asociaţiei Tăşuleasa Social.

„Tăşuleasa Social şi-a propus să amenajeze un drum care va porni de la Putna, unde se odihneşte Ştefan cel Mare, va străbate Transilvania şi toate bogăţiile culturale ale acesteia şi va ajunge până la Drobeta Turnu-Severin - unde a intrat pentru prima dată în ţară Regele Carol”, se arată pe siteul Asociaţiei

„Ne-au inspirat potecile de pelerinaj din Spania şi cele de anduranţă din Statele Unite sau India, am văzut că astfel de drumuri au influenţat culturi, au format comunităţi şi au contribuit la dezvoltarea zonelor pe care le străbăteau.

Via Transilvanica este un drum curajos fiindcă ne face să redescoperim repere şi să vorbim despre cine suntem noi cu adevărat, de la firul de iarbă de la malul Dunării până la crestele munţilor.

Via Transilvanica este identitate. Pentru că ne oferă şansa să ne cunoaştem mai bine istoria şi astfel să ne inţelegem mai bine pe noi - ca naţie.

Traseul pe care îl vom amenaja are 950 de km, de la Putna până la Drobeta Turnu Severin, iar din experienţa noastră de drumeţi, acesta se poate parcurge în mai multe săptămâni în totalitate sau parţial în câteva zile, după puterea şi dorinţa călătorului. Infrastructura Via Transilvanica va furniza date despre posibilităţi de cazare si masă, dar şi informaţii istorice şi culturale ale diferitelor zone geografice.

Drumul urmează să fie marcat cu elemente de identificare specifice, din materiale durabile, care să permită buna orientare a călătorului pe parcurs. Vom căuta să prezentăm cele mai corecte informaţii despre gradul de dificultate al traseului.

Fiind vorba de amenajarea unui drum extins, aceasta se va face în mai multe etape, o primă porţiune fiind prevăzută pentru 2018 - primii 100 km: pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud.

Vă invităm să cunoaşteţi la pas frumuseţea acestor locuri!”, susţin reprezentanţii Tăşuleasa Social.

