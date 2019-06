VIDEO Strigătul de durere al mamei Esterei, fetiţa violată şi ucisă de un adolescent: „Nu mi-am dat seama că stau cu un criminal pe hol“

Ca o ascultare a unui strigăt de durere a venit pentru mama fetiţei ucise decizia de arestare a băiatului care i-a curmat viaţa micuţei Estera. Femeia spune că, timp de un an, s-a rugat pentru a i se face dreptate.

„E ceva minune de la Dumnezeu. După un an de zile, eu nu am mai văzut să îl prindă. Băiatul ăsta stă lângă noi pe palier. Nu mi-am dat seama că stau cu un criminal pe hol. Îi mulţumesc la Dumnezeu că mi-a ascultat strigătele mele. Nu am crezut că acel copil a făcut aşa ceva”, a spus mama Esterei.

Mama fetiţei a mai arătat că nu a avut relaţii bune cu familia băiatului, chiar dacă erau rude, străbunica tânărului fiind sora bunicii fetiţei ucise. Se pare că din acelaşi motiv, bărbatul cu care acesta locuia a decis să plece la Timişoara.

„Eu, când m-am dus să îmi câştig existenţa la tomberoane, copiii mei, toţi erau închişi în casă. Dar după ce a ieşit fetiţa, de pe palier a luat-o. Băiatul nu se înţelegea cu fetiţa ca să aibă grijă de ea. Ăia toţi sunt duşmanii mei. Toată noaptea nu am dormit. Tot cu frică am fost. După ce m-au ameninţat că mă bat, am crezut că vin. Sunt nişte oameni foarte răi. Mi-a zis bunica băiatului că dacă va rămâne închis şi pe mine mă tocăneşte din bătaie. Am fost ameninţată de patru femei şi un bărbat. De multe ori fug afară, de frică”, a mai spus mama Esterei.

Alex J. a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de către magistraţii maramureşeni, după ce în faţa anchetatorilor şi-a recunoscut fapta. Tânărul a ucis-o cu sânge rece şi a violat-o pe Estera, o fetiţă de 5 ani, într-una dintre clădirile dezafectate ale Combinatului Cuprom. Fetiţa a fost găsită seara de către fraţii ei mai mari. Crima care a oripilat o comunitate întreagă s-a întâmplat la finalul lunii aprilie 2018.

